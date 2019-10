Pääkirjoitus: Vihapuhe sulkee suita — Poliitikot voisivat aloittaa ongelman korjaamisen omasta käytöksestään

Sosiaalisen median ja internetin piti lisätä demokratiaa ja osallisuutta. Ihan niin ei käynyt.

Perjantaina julkistettu tutkimus osoittaa, että netin vihapuhe on jopa uhka demokratialle. Moni poliitikko jättää osallistumatta julkisiin keskusteluihin, koska ei halua joutua virtuaalisen ”kivityksen” kohteeksi. Tutkimuksen tilasi valtioneuvoston kanslia.

Tutkijat päättelevät, että spontaanin huutelun lisäksi toiminta on myös tietoista poliittista painostusta. Tavoitteena on yksittäisten henkilöiden tai poliittisten näkemysten vaientaminen. Esimerkiksi Twitterissä iso osa poliitikkojen saamasta vihapalautteesta tulee suhteellisen pieneltä joukolta, ja erityisesti maahanmuuton vastustajat ovat tässä aktiivisia.

Vihapuheesta on puhuttu paljon, mutta toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi ei oikein ole päästy. Tutkijat suosittelevat keinoiksi päättäjien vahvempaa arvojohtajuutta vihapuhetta vastaan sekä ylipäänsä hyväksytyn puheen rajojen määrittelyä.

Neuvo on hyvä. Politiikan pitää itse korjata itsensä. Monella kansanedustajalla ja valtuutetullakin nimittäin on opettelemista toisia kunnioittavasta debatoinnissa. Tavallista on myös kääntää arvostelu epäasiallisesta puheesta saivarteluksi vihapuheen määritelmästä tai vetoamiseksi sananvapauteen.

Sananvapaus tarkoittaa sitä, että kaikista asioista pitää voida keskustella. Se ei tarkoita, että huonoa käytöstä tai kyseenalaisia argumentteja pitää hyväksyä.

Tutkijat nostavat esiin sosiaalisen median jättimäisten alustayhtiöiden vastuun. Suuri osa törkypuheesta leviää Facebookin ja Twitterin kaltaisissa palveluissa, mutta niiden into nurkkiensa siistimiseen on toistaiseksi ollut vähäistä. Lainsäätäjä voisi tosiaan pistää tähän painetta.