Pääkirjoitus: Vuokrataloista on monessa kunnassa tullut ongelmajätettä

Pääkaupunkiseudulla rakennetaan kiivaasti uusia asuntoja ja kärvistellään silti asuntopulassa. Samaan aikaan maakuntien Suomessa on tuhansia kunnan vuokra-asuntoja tyhjän panttina, pölyä keräämässä ja rapistumassa.

Tämä on yksi hinta Suomen nopeasta kaupungistumisesta eli väen pakkautumisesta Etelä-Suomeen ja muutamaan kasvukeskukseen. Varovaisesti arvioiden kyse on satojen miljoonien eurojen kysymyksestä.

Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa ongelma on tuttu. Esimerkiksi Juvalla tyhjiä kunnan asuntoja on 70 ja Mäntyharjulla 60. Mikkelin kaupungissa tilanne on kohtalaisen hyvin hallinnassa, mutta esimerkiksi Savonlinnassa kaupunki aikoo vielä tänä vuonna purkaa sata 1980- ja 90-luvulla rakennettua asuntoa.

Hupenevat vuokratuotot ja olematon kysyntä tarkoittavat, että käytännössä monesta talosta on tullut ongelmajätettä, jota ei kannata korjata ja jolle ei ostajaakaan löydy.

Ongelman syyt ovat tiedossa. Väestö Etelä-Savossa vähenee, eikä kaikkiin asuntoihin yksinkertaisesti riitä asukkaita edes kirkonkylillä saati syrjemmässä. Asunnot ovat myös väärän kokoisia. Yksiöille ja kaksioille vielä ottajia voisi löytyä, mutta perheasuntoihin ei löydy tulijoita. Vapailla markkinoilla on monessa kunnassa ns. ostajan markkinat, joten edullinen asunto löytyy yksityiseltäkin.

Kuntien ja kunnallisten vuokrataloyhtiöiden taloudelle tyhjät kämpät ovat iso ongelma. 70- ja 80-luvuilla rakennetut talot tarvitsisivat kalliita peruskorjauksia. Hupenevat vuokratuotot ja olematon kysyntä tarkoittavat, että käytännössä monesta talosta on tullut ongelmajätettä, jota ei kannata korjata ja jolle ei ostajaakaan löydy.

Hyviä vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi ei ole. Kunnilta vaaditaan nyt kylmäpäisyyttä. Jos kysyntään ei ole realistista odottaa parannusta, purkaminen on usein fiksuin vaihtoehto. Ikävä kyllä sekin on kallista.