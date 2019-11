Pääkirjoitus: Verottamisen mallia Puumalasta — Kuntaverotuksen suunnan on joskus käännyttävä

Puumala kuuluu Suomessa niihin harvoihin kuntiin, jotka laskevat ensi vuodelle kuntaveroprosenttiaan. 19,50:llä Puumala on maakunnan veroparatiisi ja ainoa kunta, jossa veroprosentti jää alle 20:n. Kunnantalolla onkin jo huomattu kyselyiden vähän lisääntyneen: Josko kirjat voisi siirtää kesämökille?

Kiinnostuksesta huolimatta veroshoppailu maakunnan kuntien välillä tuskin yleistyy ainakaan merkittävään mittaan. Mikkelissä ja muissakin lähialueen kunnissa tehdyt veronkorotukset ovat kuitenkin selvästi herättäneet asukkaat miettimään verorasitustaan.

Etelä-Savossa ja koko Kaakkois-Suomessa kärsitään muutenkin väestökadosta. Täällä ei olisi varaa korottaa veroja sille tasolle, että mahdolliset uudet asukkaat kavahtavat tai nykyiset nostavat kytkintä.

Jos kunnan talous hoippuu kuvainnollisesti konkurssin partaalla, veroja voi olla pakko nostaa. Kun verojen suunta kuitenkin on pitkällä aikajänteellä sojottanut vain ylöspäin, lienee selvää, että joskus käänteen on tapahduttava. Yksi vaihtoehto on, että valtiolta tuleva rahoitus kasvaa merkittävästi. Näin tuskin käy, joten kuntien on lähivuosina viimein pakko perata palveluverkkonsa sen mukaiseksi, mihin rahat riittävät.

Kuntaverojen korotusten takana pienemmälle huomiolle ovat jääneet kiinteistöverojen nostot. Kiinteistöverot osuvat ihmisiin eri tavalla kuin kuntaverot, mutta kyse on yhtä lailla asukkaiden — joko vakituisten tai kesäasukkaiden — ostovoiman leikkaamisesta.

Etelä-Savon suurimmat mökkikunnat Mikkeli ja Savonlinna ovat jo aikaisemmin olleet erilaisissa vertailussa kalleimpien joukossa, kun vertaillaan kiinteistöveroa, sähkömaksuja sekä jätemaksuja. Ensi vuonna kesämökin omistaja maksaa Mikkelissä sijaitsevasta kesäasunnostaan 30 prosenttia enemmän kiinteistöveroa kuin aiemmin.

Tuskin tämä alueen vetovoimaa parantaa, etenkin kun muissa Suomen suurimmista kesämökkikunnosta verot ovat pienempiä. Mökkiläiset ovat alueelle monella tavalla tärkeitä. Siihenkään suuntaan ei olisi varaa pyllistellä.