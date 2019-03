Pääkirjoitus: Brittien eroprosessi EU:sta saa yhä uusia kiemuroita

Brittien kivulias eroprosessi EU:sta saa yhä kummallisempia muotoja. Vastoin parlamentarismiin kuuluvaa vallan kolmijako-oppia brittiparlamentti otti brexit-asiassa johdon itselleen, kun se päätti pitää suuntaa-antavia äänestyksiä eri erovaihtoehdoista. Kansanedustajien valittavana voi olla neljäkin eri etenemismallia. He voivat hyväksyä jo kahdesti hylkäämänsä sopimuksen, järjestää brexitistä uuden kansanäänestyksen, perua koko brexitin tai hyväksyä samanlaisen kauppasopimuksen, jollainen EU:lla on Kanadan kanssa.

Tilanne on aika poikkeuksellinen. Parlamentin ”vallankaappausta” pidetään Isossa-Britanniassa vaarallisena ennakkotapauksena, vaikka äänestysten ei sanotakaan sitovan hallitusta, mikä myös kuulostaa erikoiselta.

Pääministeri Theresa May puolestaan kertoo jatkavansa keskusteluja puolueiden kanssa. Hän on huhujen mukaan myös lupautunut eroamaan, jos hänen sopimusehdotuksensa hyväksytään. Siinä May tekisi välttämättömyydestä hyveen, sillä on vaikea ajatella, että hän selviäisi ehjin nahoin ja voisi jatkaa hallituksen johdossa.

Brittien brexit-sekoilu alkaa muistuttaa farssia, joka naurattaisi, ellei kysymys olisi vakavasta asiasta. Sillä, tapahtuuko eroaminen sopimuksella vai ilman, on merkitystä maailmankaupan ja myös Suomen talouden näkymiin.

Pellervon taloustutkimus ennusti viime viikolla talouskasvun hidastuvan tänä ja ensi vuonna. Kasvun ennakoidaan kuitenkin toipuvan, jos Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasotaan saadaan ratkaisu ja brexit toteutuu sopimuksen kanssa. Brexitin osalta ei juuri nyt näytä hyvältä. EU:kin kehottaa jo maita varautumaan sopimuksettomaan eroon.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi