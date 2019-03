Pääkirjoitus: Pikavippiyhtiöt aiheuttivat kurittomuudellaan uudet tiukennukset

Valtiovalta aikoo puuttua kunnolla villinä rehottaneeseen pikavippibisnekseen. Kaikille vakuudettomille lainoille on syksyllä tulossa 20 prosentin korkokatto, ja samoin lainahoitokuluille tulee vuosittainen 150 euron katto. Muitakin kiristystoimia suunnitellaan, mutta ne ovat jäämässä seuraavan hallituksen vastuulle.

Voi sanoa, että jo oli aikakin. Pikavippiyhtiöt ovat 15 vuoden ajan käyttäneet hyväkseen joidenkin kansalaisten hädänlaista tilaa tai harkintakyvyn puutetta ja myöntäneet luottokelvottomille asiakkaille lainoja kohtuuttoman kovalla korolla. Kun tavallisen pankkilainan korkoprosentit ovat pyörineet muutaman prosentin tuntumassa, ei yli sadan prosentinkaan korko ole ollut pikavipeissä harvinaisuus. Samaan aikaan maksuhäiriötapaukset ovat Suomessa lisääntyneet roimasti.

Toimintaan on pyritty puuttumaan hienovaraisemmin jo aikaisemmin, mutta yhtiöt ovat keksineet nopeasti keinoja niiden kiertämiseksi. Nyt päättäjien mitta on täyttynyt, mistä pikavippiyhtiöt saavat syyttää myös itseään. Noudattamalla paremmin aikaisemmin annettuja rajoituksia ei uusiin kiristystoimiin olisi ehkä tässä mitassa tarvinnut mennä. Brittiläisen Aurora Lainan toiminta markkinoida luottoja jo luottotietonsa menettäneille tuskin on lisännyt päättäjien ymmärtämystä yhtiöitä kohtaan. Toivottavasti uudet toimet purevat paremmin, eikä porsaanreikiä jää.

Vippien rajoittaminen parantaa tilannetta, mutta ei poista sitä tosiasiaa, että osa kansalaisista tarvitsee rahaa, mutta ei saa lainaa normaaleilla ehdoilla. Vaarana on, että osa pikavipeistä siirtyy pimeille markkinoille, jota ei valvota lainkaan.

Markku Kumpunen

