Pääkirjoitus: Elvytyksessä rahan jakaminen on se helppo osuus

Tiistaina oli isojen lukujen päivä. Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti 4,1 miljardin euron lisäbudjetista. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa 1,4 miljardin tukipaketti kunnille, 400 miljoonaa liikenneväyliin, 300 miljoonaa yrityksille ja 124 miljoonaa korkeakoulujen aloituspaikkoihin.

Valtavilla rahasummilla yritetään vaimentaa koronakriisin iskua Suomen talouteen. Miljardeja ei tietenkään löydy sukanvarresta, vaan rahoitus hoidetaan velalla. Suomen velkamäärän ennakoidaankin kasvavan tänä vuonna lähes 19 miljardilla eurolla.

Tilanne on täysin poikkeuksellinen. Julkinen talous on aikaisemmin elänyt velaksi, eikä sen kuntoon laittamiseksi ole saatu luotua uskottavaa ohjelmaa. Tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin ei ole löytynyt kykyä ja halua, vaikka puhetta sentään on piisannut.

Miljardien lisävelkaan ei pitäisi olla varaa, mutta korona muutti tilanteen sellaiseksi, että elvyttämättä jättäminen olisi vielä huonompi vaihtoehto. Poliitikoille päätökset siitä, minne miljoonat tai miljardit jaetaan ovat yleensä kohtuullisen helppoja. Kannattaa muistaa, että edessä on yllättävän pian senkin pohtimien, miten nämä velat joskus maksetaan takaisin. Toivotaan, että sama päättäväisyys näkyy hallituksessa ja eduskunnassa myös silloin.

Etelä-Savossa ja Itä-Suomessa seurattiin erityisellä kiinnostuksella sitä, minne odotetut väyläinvestoinnit kohdentuvat. Mikkelin seudun kannalta isoja asioita ei kohdalle osunut. Laajemmin Itä-Suomen osalta sentään paremmin.

Ilahduttavaa oli esimerkiksi Saimaan kanavan sulkujen pinnan nostoon saadut rahat. Tarvittava sulkujen pidennys jäi vielä odottamaan, mutta toivoa sopii, että sekin päätös vielä tänä vuonna saadaan. Saimaan laivaliikenteen tulevaisuuden kannalta ratkaisu on elintärkeä.

Viitostie Mikkelin eteläpuolelta jäi nyt ilman rahaa, samoin rautateillä suoraan Mikkelin seutua koskevat hankkeet. Sinällään se toki on myönteistä, että rautatieverkon kohentamiseen panostetaan: kyse on kokonaisuudesta, jossa ongelmien poistuminen yhdessä kohdassa vaikuttaa laajemminkin.