Pääkirjoitus: Antti Rinteen hallitusaikataulu tuntuu optimistiselta

Eduskuntavaalien tulos, jossa suurimmankin puolueen ääniosuus on vain runsaat 17 prosenttia, ei anna hyviä edellytyksiä hallituksen muodostamiselle, eikä maan johtamiselle ylipäätään. Mandaatti on aika heikko.

Vasemmistopuolueissa ja vihreissä tulkittiin vaalien tulos muutosvaatimukseksi. Varmasti siinä on sitäkin, mutta muutoksen suunta on epäselvä. Kun samalla perussuomalaiset ottivat hajoamisensa jälkeiseen aikaan verrattuna suurvoiton ja hallituspuolue kokoomuskin piti pintansa, niin tuloksessa on nähtävissä myös kansan kahtiajakautumista.

Hallitustunnustelijan tehtävän saava SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on vaikean paikan edessä. Pienet marginaalit tekevät sen, että hän joutuu mahdollista hallitusta muodostaessaan kuuntelemaan muiden puolueiden näkemyksiä tarkemmin kuin jos vaalivoitto olisi ollut selvempi.

Rinne kertoi haastattelussa tavoittelevansa hallitusta, jolla olisi eduskunnassa selvä enemmistö eli reilusti yli 100 paikkaa. Lisäksi varsinkaan minkään pienpuolueen ei Rinteen mielestä pitäisi saada vaa’ankielen asemaa.

Jos hän ei kelpuuta Jussi Halla-ahon perussuomalaisia mukaan, niin vaihtoehdoiksi jäävät kokoomus tai keskusta. Vaalipuheiden perusteella kokoomuksen ja SDP:n talouspolitiikkaa voi olla vaikea nivoa yhteen. Esimerkiksi Elina Lepomäki sanoi eilen, ettei puolue tingi omasta linjastaan. Keskustan hallitushalut voivat rökäletappion jälkeen olla pohjamudissa.

Rinne toivoo, että hallituskokoonpano olisi valmis toukokuun lopussa. Aikataulu tuntuu optimistiselta. Sitä ennen ovat vielä EU:n parlamenttivaalit, joissa puolueet asettuvat taas vastakkain.

Markku Kumpunen

