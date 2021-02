Pääkirjoitus: Kun puhemies huomauttaa Ano Turtiaista, kyse on paitsi eduskunnan arvovallasta myös normaalin rajoista

Juvalainen kansanedustaja Ano Turtiainen sai puhemies Anu Vehviläiseltä (kesk.) huomautuksen. Syynä oli Turtiaisen uhkaava ja huono käytös eduskunnassa. Kohteena oli puoluetoveri, varapuhemies Juho Eerola (ps.).

Edellisellä viikolla Vehviläinen huomautti Turtiaista suuressa salissa pidetyn alatyylisen puheen vuoksi.

Viime aikoina Turtiainen on saanut julkisuutta, kun ei suostu käyttämään maskia eduskunnassa, vaikka sitä suositellaan. Turtiainen näkee maskit jopa terveysriskinä. Silti hänen oma yrityksensä valmistaa maskeja, ja valtion tuki tämän toiminnan käynnistämiseen kelpasi.

Turtiainen on koko edustajauransa ajan laajentanut kansanedustajilta oletetun asiallisen käytöksen rajoja. Hän on vähätellyt saamaansa rikostuomiota. Hän on kommentoinut rasistisesti poliisin Yhdysvalloissa tappamaa miestä. Hän jakaa somessa höyrähtäneitä salaliittoteorioita. Hän vähättelee koronaepidemiaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti Turtiaisen, eivätkä välit puolueeseen näytä lämpimiltä. Silti Turtiainen on yhä Juvan perussuomalaisten puheenjohtaja ja piirihallituksen jäsen.

Turtiainen ehti jo vastata puhemiehen huomatukseen saivartelemalla, ettei perustuslaki edellytä kansanedustajalta vakaata ja arvokasta käytöstä muualla kuin täysistunnossa. Ottamatta kantaa perustuslakiin, kansanedustajan olisi viisasta käyttäytyä tolkullisesti myös täysistuntojen ulkopuolella. Jos ei muusta syystä, niin siksi, että se lisäisi edustajan uskottavuutta ja vaikutusvaltaa.

Turtiainen on saanut käytöksellään paljon julkisuutta, mutta kukapa muistaa yhtään konkreettista äänestäjiensä asiaa, jota hän ajaa ja edistää.

Puhemiehen huomautus on poikkeuksellinen toimi. Joku voi miettiä, onko sillä väliä, että puhemies huomauttaa. Tuskin se ainakaan vaikuttaa Turtiaisen toimintaan. Hän näyttää linjansa valinneen. Vielä pienempi vaikutus lienee paheksuvilla pääkirjoituksilla.

Huomauttamisella, paheksumisella ja puuttumisella on kuitenkin merkitys. Elämme aikoja, jossa normaalin rimaa yritetään laskea niin alas, ettei sitä muutama vuosi sitten osattu kuvitellakaan. Sen ei pidä antaa tapahtua.

Tyhmyyttä, hulluutta ja huonoa käytöstä on syytä kutsua oikealla nimellä, kun sellaista tavataan. Normaalin rajoja pitää puolustaa.