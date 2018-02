Pääkirjoitus: Perhevapaauudistuksen kaatuminen teki särön hallitusyhteistyöhön

Viime syksyn budjettiriihessä hallitus lupasi toteuttaa perhevapaauudistuksen, jolla lisätään työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Käytännössä tarkoitus oli parantaa äitien asemaa työmarkkinoilla ja lisätä isien mahdollisuutta olla kotona lapsen kanssa. Uudistukseen ei luvattu lisää rahaa, vaan se piti toteuttaa julkisen talouden raameissa. Nyt, puoli vuotta myöhemmin hallitus ilmoitti, ettei uudistusta tule, vaan se siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.



Viime vuonna perhevapaauudistusta vaadittiin useilla tahoilla, ja julkisuuteen tuli useita eri malleja sen toteuttamiseksi. Ilmeisesti tämä ”yleinen mielipide” sai hallituksen ottamaan sen työlistalleen, vaikka alkuperäiseen hallitusohjelmaan se ei kuulunut perussuomalaisten vastustuksen takia. Myöskään keskustassa ei aiheeseen innostuttu. Kun hallitusohjelman pakottavuus puuttui, oli uudistus helppo kaataa tilaisuuden tullen.



Hallituspuolueista kokoomus on selvästi ilmoittanut pettymyksensä hankkeen kaatumisesta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) totesi maanantaina, ettei uudistus kaatunut rahaan vaan keskustan asenteeseen. Yksi selitys voi löytyä myös vaalien läheisyydestä. Huonosta gallupsuosiosta kärsineellä keskustalle ei enää ehkä ollut rohkeutta lähteä edes vesitettyyn uudistukseen, jota se on perinteisesti vastustanut.



Pääpuolueiden nokittelu on synnyttänyt niiden välille särön, joka voi vaikeuttaa hallitusyhteistyötä vaalivuonna, jolle muutenkin on ominaista poliittinen hermoilu. Edessä on vielä isoja asiakokonaisuuksia, päällimmäisinä sote- ja maakuntauudistukset, jotka olisi pystyttävä viemään kunnialla läpi.



Markku Kumpunen

