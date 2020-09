Pääkirjoitus: Koronan toinen aalto tuli Mikkeliin kerralla – Paniikkiin ei ole syytä, mutta varovaisuuteen on

Koronan toinen aalto muuttui kertaheitolla todeksi Mikkelissä. Jos pienessä piirissä sairastuu kerralla vähintään 20 ihmistä, kyse on eteläsavolaisittain täysin poikkeuksellisesta tapahtumasta.

Tiistaina iltapäivällä sairastuneiden lukumääräksi kerrottiin 20. Luku kasvanee vielä. Kaikkia altistuneita ei ole tavoitettu ja toisaalta kaikkia testituloksia ei ole saatu.

Kaikki positiiviset koronatestien tulokset liittyvät samaan tartuntaketjuun. Kaikki koronatartunnan saaneet ovat joko Jukureiden U20- ja liigajoukkueen pelaajia tai heidän läheisiään.

Tartuntarypäs muistutti kouriintuntuvasti siitä, millaisten riskien kanssa Suomessa ja maailmalla joudutaan elämään niin kauan kuin virus jyllää – luultavasti niin kauan kuin toimiva rokote saadaan.

Pitkään kestänyt poikkeustila on johtanut siihen, että ihmisten varovaisuus on vähentynyt ja kontaktit lisääntyneet. Ihminen on sosiaalinen eläin, joka haluaa olla yhteydessä lajitovereihinsa. Kun akuuttia vaarantunnetta ei Suomessa ole pitkään aikaan koettu, on luonnollistakin, että turvaetäisyyksien noudattamisessa ja muussa lipsutaan.

Koronalle altistuneiden tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. Kyse on kuitenkin niin isosta joukosta, että riski tartunnan saamiseen on Mikkelin seudulla nyt todellinen. Essoten Santeri Seppälä kehottaakin ihmisiä välttämään seuraavan viikon aikana kaikkia kontakteja.

Ohje kannattaa ottaa vakavasti. Nyt on syytä jokaisen miettiä, onko tarpeen järjestää mitään kokouksia tai tapahtumia ja onko esimerkiksi siirtyminen etätyöskentelyyn mahdollista. Jukurien esimerkki muistuttaa myös urheiluun liittyvistä tartuntariskeistä: jotkut seurat ovatkin jo kertoneet rajoittavansa toimintaansa.

Nyt paljastunut tartuntarypäs ei anna aihetta paniikkiin. Se kuitenkin palauttaa karusti mieliin, miksi turvaväleistä, kasvomaskeista, etätyöstä, etäpalavereista, käsihygieniasta, laajasta testaamisesta ja muusta varovaisuudesta on syytä pitää kiinni.

Varovaisuus on vastuullisuutta. Pienet teot ratkaisevat.