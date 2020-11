Pääkirjoitus: Amerikan ilmiöt kannattaa analysoida myös Suomessa, koska meillä on omat trumpimme

USA:n presidentinvaalien ääntenlaskenta, tuloksen kehittyminen ja ennen kaikkea reaktiot vaaleihin ovat nousemassa lähes yhtä kiinnostavaksi asiaksi kuin lopullinen tulos.

Donald Trump jää historiaan presidenttinä, joka myllytti koko presidentti-instituution. Sitä on taivasteltu neljän vuoden ajan. Niukasti on puhuttu siitä, mitä Trump ilmentää. Hän antaa kasvot Euroopassakin ilmentyvälle kyvyttömyydelle käsitellä ja ymmärtää erilaisia mielipiteitä.

Trump nousi neljä vuotta sitten presidentiksi, koska hän syyllisti valtaeliittiä lähes kaikesta. Presidenttikaudellaan hän jatkoi syyllistämistään. Ilmastonmuutoksesta puhuneet olivat väärinajattelijoita. USA:n synkkä koronatilanne oli Kiinan syytä. Syyllinen oli aina joku muu, joita Trump häpeilemättä nimesi hallitsemattomalla tviittailullaan.

Trump nousi presidentiksi, koska hän toimii niin kuin liian monet muutkin tässä maailmassa. Kun asiat ovat pielessä, syntipukit ovat muita. Muita haukutaan, jopa solvataan. Huono kielenkäyttö on arkipäiväistynyt.

Nämä ilmiöt ovat surullisia oikeusvaltio- ja demokratiaihanteiden puolesta puhuville. Ne kertovat siitä, että oman eli sen oikean näkemyksen takia voidaan synnyttää peruuttamattomia vaurioita. Yhteisvastuullisuutta tässä henkisessä terrorissa ei tunneta.

Sama ilmiö on nähtävissä päivittäin Suomessakin. Sosiaalisesta mediasta on pahimmillaan tullut henkisen teloittamisen areena, jossa räyhääminen on sankarillista. Suomessa ei kannata taivastella pelkästään Trumpia ja kummastella amerikkalaisten käyttäytymistä. Meillä on ikiomat trumpimme.

Jos demokratian puolesta haluaa taistella, pitää tarttua näihin tyytymättömyydestä kumpuaviin ilmiöihin. Niitä pitää ymmärtää ja selvitellä niiden taustoja. Loukkaamista ja jatkuvaa henkistä pahoinpitelyä ei kuitenkaan saa sallia. Sen polun päässä häämöttää uutiskuvista tuttu raunioitunut amerikkalainen unelma.