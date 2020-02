Pääkirjoitus: Aluepolitiikkaa tarvittaisiin yhä

Aluepolitiikka on sana, jolla on huono kaiku. Henkisesti se yhdistyy siltarumpupolitiikkaan, kotiinpäinvetoon sekä valoon, jota hölmöläiset kantavat säkillä pimeään tupaan.

Huonon sanan ei pitäisi olla este sille, että itse asia palaisi politiikan pöytiin. Ainakin politiikan ytimestä se näyttää jo vuosia sitten kadonneen.

Ehkä hanskat on lyöty tiskiin. Väestön keskittyminen ja alueellisten erojen kasvu on Suomessa jatkunut vuosikymmeniä, vaikka mitä on yritetty.

Perinteisesti keskustaa on pidetty puolueena, joka kantaa huolta maan tasaisesta kehityksestä, mutta eivät keskustan hallituskaudet mitään suunnanmuutosta ole tuoneet. Löytyneekö tästä syitä myös puolueen kannatuskatoon?

Viikolla julkistettu Pohjoismaiden ministerineuvoston raportti oli karua kertomaa. Kun Pohjoismaiden eri alueet pistettiin järjestykseen ”kehitysvoiman” perusteella, neljä huonointa aluetta olivat Suomesta: Etelä-Savo, Kymenlaakso, Kainuu, Pohjois-Karjala.

Puolet Suomen kunnista on sellaisia, joissa käytettävissä olevat tulot laskivat vertailukaudella 2011–2017.

Keskittymistä ja kaupungistumista pidetään luonnonvoimana, jolle ei voi mitään. Pohjoismaiden vertailu kuitenkin kertoo, että muualla on voitu.

Aivan viime päivinä Suomessa on käytetty monen tasoisia puheenvuoroja aluepolitiikasta. Perussuomalaisten puheenjohtaja kertoi, että ”vihervasemmisto” tekee alueista asuinkelvottomia. Keskustan puheenjohtaja oli huolissaan maakuntien asuntojen tasearvoista.

Vähän painavampi puheenvuoro kuultiin lauantaina takavuosien raskassarjalaisilta: ministeri Seppo Kääriäinen ja valtiotieteen maisteri Erkki Liikanen hahmottelivat Länsi-Savossa julkaistussa kirjoituksessaan vaatimuksia uudelle aluepolitiikalle.

Tekstissä käytiin läpi koulutusta, yhteysväyliä ja maahanmuuttoa, mutta parasta siinä oli ison kehyksen asettaminen ja realiteettien tunnustaminen. Pienet päätökset ratkaisevat, mutta ilman kokonaiskuvaa ja visiota kaikki jää suuntaa vailla olevaksi räpistelyksi.