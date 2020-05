Pääkirjoitus: Yrittäjiä on turha kadehtia, sillä suora tuki tulee tarpeeseen

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi torstaina hallituksen uudesta yritystukimallista. Kyse on suorasta tuesta, jonka maksaa valtionkonttori.

Malli kohdentuu kaikkein eniten koronan kolhimiin yrityksiin ja toimialoihin. Tukea voivat hakea myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Yritystuille on kiistaton tarve. Tämä tuli esille myös hallituksen tilaamasta Vihriälän raportista.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan lähes kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko myyntinsä ja lähes 30 prosenttia vähintään puolet.

Aiemmin jaossa ollut Business Finlandin tuki vaati yrityksiltä kehittämishankkeita. Nyt jaossa oleva suora tuki on oikeudenmukaisempi ja palvelee paremmin yrityksiä, joiden kassa on tyhjenemässä.

Kaikilla ei välttämättä edes ole luonnostaan tilanteeseen sopivaa kehittämishanketta, kun moni muu asia on kaatumassa päälle.

Tähän mennessä jaetut Business Finlandin tuet ovat aiheuttaneet jonkin verran närää ja polemiikkia. Osin aiheesta, sillä virheitäkin on tehty.

Yrittäjiä on silti turha kadehtia. Kaikki eivät haluaisi tukea hakea, mutta he ovat poikkeuksellisen ja ennalta arvaamattoman tilanteen edessä polvillaan. Monessa yrityksessä on kyse paitsi yrittäjästä itsestään myös suomalaisista työpaikoista.

Kaikki tuen yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa.

Täydellistä jakotapa tuskin on olemassa, mutta kun valtionkonttori ryhtyy jakamaan tukia, kriteerien on oltava selkeitä ja tasapuolisia.

Osa tukihakemuksista on varmasti aiheettomia, ja osalla hakijoista saattaa olla ketunhäntä kainalossaan. Toivottavasti tukipäätösten tekijöiden seula estää väärinkäytökset kiireen keskellä.

Jatkossa keskustelua syntyy tuen määrästä. Nyt puhutaan alle miljardin euron yhteissummasta, mutta miljardeja jaetaan todennäköisesti vielä lisää.

Tuesta huolimatta pandemia jättää jälkeensä myös konkursseja. Keskeistä kokonaisuuden kannalta olisi, että juuri ne yritykset säilyisivät ja kestäisivät, joista kasvu aikanaan tulee.