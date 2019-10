Pääkirjoitus: Yhdessä syntyy parempaa — Omissa poteroissa puuhailusta on aikakin päästä eteenpäin

Jukurit ja Mikkelin Palloilijat alkavat myydä yhteistä kausikorttipakettia. Jääkiekon SM-liigajoukkue ja jalkapallon Ykköseen nouseva joukkue yrittävät saada mikkeliläiset urheilufanit liikkeelle yli lajirajojen.

Kongressi- ja konserttitalo Mikaeli ja urheilun monitoimihalli Saimaa-stadiumi aikovat palkata yhteisen toimitusjohtajan. Perusteena on alueen markkinoinnin vahvistaminen ja kustannustehokkuus.

Kaksi pientä, myönteistä uutista alkuviikolta. Olisko tässä nähtävissä oire isommastakin henkisestä liikahduksesta?

Yhteistyö — yhdessä tekeminen, yhteisten etujen hakeminen — ei aina ole ollut Mikkelissä tai maakunnassakaan itsestäänselvyys. Tässä riittää mahdollisuuksia parantamiseen ja kasvuun.

Alalla kuin alalla eteläsavolaisia toimijoita tuntuu vaivaavaan voimavarojen rajallisuus ja elinvoiman hiipuminen. Samalla kilpailu kiristyy ja vaatimukset kasvavat. Ennakkoluulottomalla yhteistyöllä nykyisistä resursseista on mahdollista saada enemmän irti.

Saimaa-stadiumi ja Mikaeli toimivat osittain samalla markkinalla, mutta varsinaista kilpailuasetelmaa on vaikea nähdä. Kun omistuskin on pitkälti julkista, on yhteistyö enemmän kuin luontevaa. Ehkäpä Kalevankankaalla olisi varaa vieläkin pidemmälle meneviin liikkeisiin — miksei urheiluseurojenkin yhteistyössä.

Kun pienet toimijat puuhailevat, vaikka kuinka suurella sydämellä, kukin tahollaan, vaarana on uupuminen ja turhautuminen, jos tuloksia ei synny ja taloudelliset paineet kasvavat.

Yhteistyötä ei synny ilman osapuolten luottamusta. Onnistunut yhteistyö taas lisää luottamusta. Isommalla porukalla ja osaamisten yhdistämisellä on mahdollisuus luoda jotain sellaista yllättävää uutta, jota ei yksin tulisi edes ajateltua.