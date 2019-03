Pääkirjoitus: Seefeldin dopingisku oli järeä

Ei päästy Seefeldissäkään hiihtämään maailmanmestaruuksista ilman dopingkohua. Poliisi teki järeän ratsian, jossa otti kiinni viisi hiihtäjää. Itävallan viranomaiset olivat seuranneet kiinniotettuja pitkään ennen MM-hiihtoja. Jo dopingin käyttäminen on Itävallassa rikosoikeudellisesti tuomittava teko toisin kuin Suomessa.

Poliisi nimesi jutun pääepäillyksi saksalaisen lääkärin, joka on monien lähteiden mukaan Mark Schmidt. Schmidt on aikaisemmin askarrellut huippupyöräilijöiden kanssa. Pyöräily on paljon hiihtoa suurempi laji maailmalla, ja lajin synkät dopingsotkut tunnetaan laajasti.

Nimekkäin poliisin kiinniottamista urheilijoista on Kazakstanin Aleksei Poltoranin, joka on urallaan voittanut kaksi MM-mitalia sekä lukuisia maailmancupin osakilpailuja. Massiivinen ratsia keskellä MM-hiihtoja teki kiinniotoista dramaattisen. Siksi tämän tapauksen mittasuhde paisuu. On muistettava, että Poltoranin oli ainoa maailman huipputason hiihtäjä. Dramatiikkaa kiinniotoissa lisäsi se, että yksi hiihtäjistä jäi kiinni piikki suonessa kesken verensiirtopuuhien.

On hyvä, että urheilun sääntöjä rikkovat jäävät kiinni. Maajoukkuehiihtäjä Matti Heikkinen tunnetaan analyyttisenä urheilijana. Heikkinen kiteytti tilanteen oivallisesti Iltalehden haastattelussa. ”Puhutaan sitten taloudesta, tieteestä tai taiteesta, aina jossain väärennetään ja manipuloidaan. Siksi pitää olla selkeät säännöt ja sanktiot”, Heikkinen perusteli.

Kiinniotto koitui kahdelle hiihtäjälle hyvinkin kohtalokkaaksi. Poliisin huostaan ottamat itävaltalaiset Dominik Baldauf ja Max Hauke opiskelivat poliisin ammattiin. Eivät opiskele enää, potkut tulivat.