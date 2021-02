Pääkirjoitus: Tuomiokapitulin kämmenellä – Pienten seurakuntien edessä on yhdistyminen

Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien yhdistäminen palasi keskusteluihin. Tuomiokapituli nosti seurakuntien jo kerran kuoppaaman hankkeen taas pöydälle. Se näkee, etteivät seurakunnat pärjää kauaa omillaan.

Juva on seurakunnista selvästi suurin. Sillä olisi parhaat eväät vielä jonkun aikaa selvitä itsekseenkin. Puumalassa ja Sulkavalla väki on jo niin vähissä, että talouden ja toiminnan kannalta liitos tuntuisi järkevältä. Jokaisessa seurakunnassa toimintaa on jo jouduttu vuosien saatossa supistamaan.

Seurakunnat ovat pohjimmiltaan hengellisiä yhteenliittymiä. Seurakuntaliitoksista puhuttaessa on silti viisautta olla sotkematta uskontoa asiaan. Jokainen seurakunta miettii asiaa omien hallintorajojensa kautta: pyrkimys on tarjota omille jäsenille mahdollisimman laadukkaita palveluita vastineeksi jäsenmaksuista eli kirkollisverosta.

Kolmessa seurakunnassa kannat liitokseen vaihtelevat. Myönteisin on Sulkava, jonka aloitteesta edellinenkin selvitys tehtiin. Kriittisimpiä ollaan Juvalla, jossa toivotaan, että Sulkava ja Puumala löytäisivät tarvitsemansa liitoskumppanit muualta.

Jos vielä alkuseurakunnassa uskovien omaisuus oli yhteistä, nyt on toisin. Esimerkiksi Juvalla liitoksen vastustaminen perustuu pitkälti rahaan. Seurakunnan päättäjiä ei miellytä ajatus, että vauras Juvan seurakunta joutuisi metsäomaisuudellaan elättämään huono-osaisempia naapureitaan. Parempi että joku muu sen tekee.

Kolmen maalaisseurakunnan liitoksen vaihtoehtona on käytännössä se, että Puumala liittyisi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan ja Sulkava Savonlinnan seurakuntaan.

Väestömuutokset aiheuttavat paineita seurakuntaliitoksiin melkein joka puolella maata. Tavallaan kehitys kulkee taaksepäin. Muutama sata vuotta sitten Etelä-Savossa oli muutama iso seurakunta ja sitä kohti nyt palataan.

Puumalan, Sulkavan ja Juvan seurakuntien kohtalo on kohta Mikkelin tuomiokapitulin käsissä. Se joutuu punnitsemaan, paikallisia etuja ja kokonaisuutta. Lopullisesti asian ratkaisee Kirkkohallitus, mutta tuomiokapitulin kanta on asiassa hyvin painava.