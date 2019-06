Pääkirjoitus: Taksamittarin palauttaminen takseihin torjuisi harmaata taloutta

Hallitus aikoo puuttua vasta vuoden voimassa olleeseen taksilakiin. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”taksiliikenteen osalta tehdään tarvittavat korjaukset ottaen huomioon toiminnan turvallisuus ja harmaan talouden torjunta”.

Taksiyrittäjiä edustavassa Taksiliitossa toivotaan, että hieman epämääräinen kirjaus tarkoittaisi taksamittareiden paluuta pakolliseksi varusteeksi. Uuden taksilain myötä taksamittarin käyttö tuli vapaaehtoiseksi, minkä arvellaan lisänneen veronkiertoa alalla.

Epäilyille harmaan talouden lisääntymisestä on katetta. Samaan aikaan, kun taksikyytien kysyntä on kasvanut ja asiakkaita on enemmän, niin alalta saatavat verotulot ovat laskeneet. Osa uusista taksiluvista on jäänyt käyttämättä, mutta silti voi olettaa, että osa kyytimaksuista on mennyt ohi kirjanpidon ja verot ovat jääneet maksamatta. Rehellisesti toimivien taksiyrittäjien kannalta kilpailutilanne on kestämätön.

Taksamittarin pakollistaminen korjaisi tämän ongelman, sillä auton kassakoneena se keräisi tietoja verotusta varten. Myös asiakkaiden kannalta taksamittari olisi hyvä ratkaisu. Kaikki eivät halua neuvotella matkan hinnasta.

Onnettomassa taksilaissa on muutakin korjattavaa. Viranomaisten takseihin tekemissä täsmäiskuissa on löydetty paljon puutteellisuuksia. Yrittäjien päivystysvelvollisuuden poistumisen takia maaseudulla taksien saatavuus on heikentynyt. Alalle on myös tullut uusia kuljettajia, eikä kaikkien ammattitaito ole ollut riittävällä tasolla. Kyytien hinnatkin ovat nousseet. Hallitus aikoo myös arvioida paljon arvostelua saaneiden Kela-taksien kilpailutuskäytännöt uudelleen.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi