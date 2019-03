Pääkirjoitus: Poliitikkoja uhkailemalla voidaan menettää suomalaisen demokratian arvokas erityispiirre

Ulkoministeri Timo Soiniin (sin.) kohdistunut hyökkäysyritys sunnuntaina Vantaan Korson maalaismarkkinoilla on tuomittu laajasti. Tuomitsijat ovat lausunnoissaan korostaneet, ettei minkäänlainen väkivalta tai uhkailu kuulu vaalikentille. Demokratiaan kuuluu, että jokaisella poliitikolla ja ehdokkaalla on sananvapaus ja oikeus tuoda kantansa esiin pelkäämättä, että joutuu uhatuksi. Kansalaisten pitää myös sietää omista mielipiteistä poikkeavia näkemyksiä ja käyttäytyä asiallisesti.

Hyökkääjän motiiveista ei ole tietoa. Hän oli pukeutunut Soldiers of Odin -tunnuksiin. Järjestö tuli tunnetuksi maahanmuuttovirran kasvaessa siitä, että se halusi katupartiotoiminnalla lisätä turvallisuutta. Lupaus ei näytä koskevan Timo Soinia. Soldiers of Odinin edustajat eivät ole julkisuudessa kommentoineet tapausta.

Ministerin joutuminen uhan kohteeksi nousi otsikoihin, mutta kyseessä lienee vain jäävuoren huippu. Tapauksen jälkeen on tullut esiin useita tapauksia, joissa ehdokkaita on uhkailtu, jopa pahoinpidelty, tai heidän esiintymisiään on häiritty tahallisesti. Puolueissa arvioidaan yhdenmukaisesti, että ilmapiiri vaalikentillä on kiristynyt aiemmasta.

Suomalaisen poliittisen elämän arvokkain ja maailmalla hyvin kadehdittu ominaisuus on, että täällä kansalaiset voivat varsin vapaasti tavata ja lähestyä poliitikkoja. Maailmalle levisi kuvia, kuinka tasavallan presidentti Sauli Niinistö istuu kirjallisuustapahtumassa rappusilla muun yleisön seassa. Tällaista perinnettä ei kenenkään kuumakallen saa antaa pilata mistään syystä. Jos se kerran menetetään, sitä on vaikea saada enää takaisin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi