Pääkirjoitus: Tutkimus suhteuttaa jihadismin Suomessa aiheuttamaa uhkaa

Islamilaisten jihadistien määrästä ja toiminnasta Suomessa on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua. Vuoden 2015 maahanmuuttoaallon jälkeen pelättiin, että pakolaisten mukana tulee myös pyhää sotaa kannattavia jihadisteja, jotka aloittavat täällä aktiivisen toiminnan. Jihadismi on Suomessa nytkin ajankohtainen kysymys, kun Isisin joukoissa olleet taistelijat alkavat pyrkiä takaisin lähtömaihinsa.

Mutu-pohjalle perustunut keskustelu sai eilen faktapohjaa, kun julkistettiin sisäministeriön tilaama tutkimus jihadistien liikehdinnästä Suomessa. Asiantuntijoiden Leena Malkin ja Juha Saarisen mukaan jihadistinen liikehdintä on Suomessa edelleen moniin muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna vähäistä. Toiminta on lisääntynyt 2010-luvulla, mutta tutkijoiden mukaan Suomi on jihadistien näkökulmasta yhä syrjäkylän syrjäkylä, mikä ei ole huono asia.

Toisaalta Suomesta on silti lähtenyt muslimiväestön määrään suhteutettuna eniten väkeä Isisin riveihin, noin 80. Lähtijöitä voi olla jopa enemmän, sillä kaikki eivät välttämättä ole viranomaisten tiedossa. Selvittämättä toistaiseksi on, miksi juuri täältä on ollut niin paljon halukkaita liittymään Isisin taistelijoiksi, vaikka tutkijoiden mukaan Suomessa on vain vähän heidän avainaktivisteiksi nimittämiään henkilöitä.

Monta kysymystä jää edelleen jatkotutkimusten varaan, mutta on hyvä asia, että jihadismin roolia Suomessa on nyt tutkittu akateemisesti. Jihadistien mahdollisesti aiheuttamaa terroriuhkaa on käytetty viime vuosina hyväksi muun muassa poliittisessa keskustelussa. Tutkimustieto suhteuttaa nämä uhkakuvat todelliseen tilanteeseen.

Markku Kumpunen

