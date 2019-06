Pääkirjoitus: Viro kikkailee alkoholiverolla — halpa alkoholi houkuttelee aina

Viron hallitus yllätti viikko sitten, kun se päätti alentaa alkoholin valmisteveroa 25 prosentilla. Vasta kaksi vuotta sitten Viro teki huomattavia korotuksia oluen ja viinien veroon.

Viron näkökulmasta alkoholiveron korotukset ovat osoittautuneet virheeksi lyhyellä aikavälillä. Virolaiset ovat suunnanneet Latviaan halvan alkoholin perässä ja suomalaismatkustajien virta Viroon on niukentunut. Samaan aikaan alkoholin kulutus maassa on kasvanut.

Virossa uskotaan, että kaavailtu veronalennus koituu maalle eduksi. Suomen näkökulmasta Viro harjoittaa lyhytjänteistä veropolitiikkaa. Alkoholivero olisi yksi keino hillitä alkoholin haittavaikutuksia. Nuori ja notkea Viro on tottunut luomaan maalle kilpailuetua veropolitiikan avulla.

Verokilpailu EU-maiden välillä asettaa Suomen hankalaan asemaan. Hallitusneuvotteluissa alkoholivero on ollut pöydällä haittaverona, jota on ollut tarkoitus kiristää. Viron veronalennukset haastavat pitkäjänteistä työtä. Suomalaisten pienpanimoiden näkökulmasta sopii toivoa, ettei mietojen alkoholijuomien verotusta kiristetä selkeästi, jotta suomalaisten tuotteiden kilpailukyky säilyy. Kirkkaiden alkoholijuomien verotukseen puuttumisella sen sijaan on vankemmat kansanterveydelliset perusteet.

Virolaiset laivayhtiöt ovat lupailleet laskevansa hintoja, jos veromuutos tulee voimaan heinäkuun alussa. Hurjaa hintarallia tuskin on luvassa, sillä varastot ovat täynnä kalliimmalla veroasteella tuotettuja juomia. Oletettavaa on, että suomalaiset tähtäävät silti Viroon. Halpa alkoholi houkuttelee aina.