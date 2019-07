Pääkirjoitus: Trumpin suureleinen askel

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osoitti olevansa maansa ensimmäinen istuva päämies, joka astuu Pohjois-Korean maaperälle.

Pohjois-Koreassa diktaattori Kim Jong-unin tavannut Trump on osoittautunut varsin ennustamattomaksi diplomatian saralla, eikä näennäisen hyvin sujunut tapaaminen ollut siltä osin poikkeus. Trump esiintyi varsin myötäsukaisesti vierailullaan suljettuun diktatuuriin viikonloppuna. Nyt nähty tapaaminen olikin melkoinen yllätys pohjoiskorealaisille, jotka ovat tottuneet suhtautumaan Yhdysvaltoihin varauksellisesti. Maan ainoa uutistoimisto suitsutti Trumpin vierailua estottomasti.

Useiden asiantuntijoiden mukaan tapaamisella tuskin on vaikutusta Pohjois-Korean ydinaseohjelman purkamiseen. Neuvottelut ovat ehtineet ajautua umpikujaan. Toisaalta hyvin sujunut yhteinen esiintyminen voi auttaa molempia johtajia edistämään tavoitteitaan ja samalla keräämään kunniaa itselleen. Kimin on helpompi edistää Pohjois-Korean ydinaseohjelman mahdollista purkamista, jos hän onnistuu näyttäytymään kotimaassaan hankkeen kärkimiehenä sen sijaan, että joutuisi alistumaan kansainvälisiin pakotteisiin.

Trumpilla on enää puolitoista vuotta valtakauttaan jäljellä. Hänen on aika saada konkreettisia tuloksia aikaan myös ulkopolitiikassa. Suurvaltapolitiikan saavutukset kelpaisivat myös Trumpin palkintokaappiin. Vierailun tuloksena on tälläkin kertaa tiettävästi vain näyttäviä kuvia mediassa. Nyt tulisi ottaa myös oikeita askelia.

Huomiota herättänyt vierailu Pohjois-Koreassa istuu molempien johtajien suosimaan henkilökulttikeskeiseen politiikkaan. Toiveikkaasti voidaan ajatella, että Trumpilla ja Kimillä olisi kunnianhimoa saada itsensä historian kirjoihin. Tältä osin johtajien narsistisetkin tavoitteet voisivat viedä maailmanpolitiikkaa myönteiseen suuntaan.

Heidi Ekdahl

