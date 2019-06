Pääkirjoitus: Demokratian pilkahdus Turkissa—Erdoganin puolue kärsi ensimmäisen näyttävän tappion vallankaappausyrityksen jälkeen

Ennusmerkit eivät olleet hyvät, kun Turkkia lähes yksinvaltaisesti hallitseva AK-puolue vaati Istanbulin pormestarinvaalia uusittavaksi. Puolue hävisi vaalin viime maaliskuussa niukasti, vain 13 000 äänellä, ja syytti oppositiota vaalivilpistä. Pelkona oli, että presidentti Recep Tayyip Erdogan kääntää epädemokraattisilla keinoilla uusintavaalin itsensä ja puolueensa voitoksi.

Toisin kuitenkin kävi. Opposition ehdokas CHP-puoluetta edustava Ekrem Imamoglu voitti myös vaalien ”toisen kierroksen” ja vieläpä paljon selvemmin luvuin kuin maaliskuussa. Hän sai 54 prosenttia istanbulilaisten äänistä, noin 800 000 ääntä enemmän kuin AK-puolueen ehdokas.

Vaalitulos oli tappio Erdoganin hallinnolle, mutta voitto demokratialle. Heinäkuun 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Erdogan on pyrkinyt kaikin keinoin lujittamaan valtaansa, mikä on merkinnyt opposition aseman vaikeutumista, rajoituksia tiedotusvälineiden toiminnalle, laajoja pidätyksiä ja vankilatuomioita. Kansalaisvapauksia on vähennetty ja uskonnon asemaa korostettu.

Istanbulin pormestarivaalin tulos on ensimmäinen näyttävä tappio Erdoganin voittokulussa. Se kertoo, että turkkilaisten tyytymättömyys Erdoganin hallintoon on lisääntymässä. Maan talous on kärsinyt ulkovaltojen asettamista pakotteista ja vähentyneestä talousyhteistyöstä, mikä on näkynyt kansan kukkarossa. Turkille tärkeä turismi on myös vähentynyt vallankaappausyrityksen jälkeisten toimien takia.

Istanbulin vaalitulos ei vielä tarkoita, että valta olisi vaihtumassa. Sen se kuitenkin kertoo, että turkkilaiset haluavat muutosta Erdoganin politiikkaan.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi