Pääkirjoitus: Wada ei voi perääntyä järjestelmällisen dopingin edessä — Venäjää odottaa kova rangaistus

Maailman antidopingtoimisto Wadan hallitus kokoontuu tänään pohtimaan Venäjän antidopingtoimisto Rusadan tilannetta.

Käytännössä kyse on siitä, että Rusada ei ole kyennyt poistamaan Venäjän valtiojohtoista dopingjärjestelmää. Nyt Wadan tehtävänä on päättää, miten se suhtautuu jatkossa venäläisiin urheilijoihin.

Julkisuudessa on jo aiemmin kerrottu, että Wada aikoo sulkea Venäjän ulos kaikista urheilun arvokisoista neljäksi vuodeksi.

Rangaistus kuulostaa kovalta, ja sitä se myös on. Toisaalta Wadalla ei ole muita vaihtoehtoja.

Jos kansainvälisten arvokisojen uskottavuudesta ja urheilijoiden tasapuolisuudesta halutaan pitää kiinni, Venäjän urheilupiirien järjestelmällistä valtiovetoista petkuttamiskulttuuria ei voi katsoa sormien läpi.

Kyse ei ole Venäjän valtion tai venäläisten mustamaalaamisesta, vaikka Kreml niin maan sisäpolitiikan käyttötarpeiksi suunnatuissa propagandapuheissaan väittää.

Venäjän Rusadalle on annettu mahdollisuuksia puhdistaa Venäjän urheilu, mutta se ei ole siihen kyennyt. Rusadalta on pyydetty laboratoriodataa, ja sitä on analysoitu.

Data paljastaa, että jopa satoja laboratorionäytteitä on manipuloitu. Se ei ole vahinko tai inhimillinen virhe.

Jos Venäjä suljetaan kisoista neljän vuoden ajaksi, puhtailla venäläisurheilijoilla on silti mahdollista ensi vuoden olympiakisoissa Tokiossa neutraalin lipun alla.

Wadan pitää Venäjän jälkeen avata katsettaan myös muiden maiden antidopingitoimintaan.

Yhdysvaltain dopinglaboratorioista on puhuttu paljon, saatu myös näyttöä ja jaettu urheilijoille rangaistuksia.

Varjoa on heitetty myös esimerkiksi afrikkalaisen kestävyysjuoksumaineen ylle.

Jos näyttöjä järjestelmällisestä huijauksesta löytyy muualta, myös niihin on puututtava.