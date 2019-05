Pääkirjoitus: Itävallan skandaalivideolla voi olla vaikutusta Euroopan oikeistopopulistien menestykseen tulevissa eurovaaleissa

Itävalta ajautui poliittiseen kriisiin ja vaaleihin, kun julkisuuteen tuli video, jossa varakansleri Heinz-Christian Strache oli valmis ottamaan lahjuksia venäläisen oligarkkisuvun jäseneltä esiintyvältä naiselta. Vastineeksi Strache lupasi antaa lahjoittajille julkisia rakennushankkeita. Kauppaan kuului myös itävaltalaisen sanomalehden päästäminen venäläisten käsiin ja muuttaminen oikeistopopulistiselle Vapauspuolueelle myötämieliseksi.

Tapaus on kiusallinen eurovaaleihin valmistautuville oikeistopopulisteille. Ryhmittymän puolueita on toistuvasti syytetty Venäjän kanssa flirttailusta EU:n linjausten vastaisesti. Nyt sitten tuli todiste suoranaisesta kaupankäynnistä ja salaliitosta demokratiaa ja sananvapautta vastaan. Tapaus voi vaikuttaa sunnuntain eurovaaleihin, joissa oikeistopopulisteille on povattu voittoa.

Viikonloppuna Milanoon kokoontuneiden oikeistopopulististen puolueiden välillä on ollut eroja suhtautumisesta Venäjään. Tämä skandaali ei ryhmittymää hajota, sillä yhteinen tavoite eli EU:n muuttaminen painaa enemmän.

Paljastusvideo herättää monia kysymyksiä. Mielenkiintoista olisi tietää, kenen tilauksesta se on kuvattu. Venäjä on kiistänyt, että sillä olisi asian kanssa mitään tekemistä. Toisaalta, miksi jo pari vuotta sitten kuvattu video julkistetaan vasta nyt. Ovatko syynä juuri tulevat eurovaalit ja kenties halu haitata oikeistopopulistien vaalimenestystä.

Video lienee tarkoituksella viritetty ansa, mutta voi kysyä, kuinka kokenut poliitikko on noin kevyesti valmis uskomaan jonkun ”oligarkin veljentytärtä” ja antamaan lupauksia rikollisesta yhteistyöstä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi