Pääkirjoitus: Ensimmäisten työehtosopimusten pitäisi valmistua jo ylihuomenna—Kiista kiky-tunneista jarruttaa sovun löytymistä

Suomalaisyrityksillä on mennyt pari viime vuotta varsin hyvin. Tulosta on syntynyt, työllisyys on kohentunut ja kilpailukyky parantunut. Siitä huolimatta – tai sitten siitä johtuen – työehtosopimusneuvottelut ovat edenneet takkuisesti.

Päänavaajana ja ”Suomen linjan” muovaajana pidetyn teknologia-alan sopimus päättyy ylihuomenna torstaina, mutta sovun löytymiseen siihen mennessä ei uskota enää kuin virallisissa lausunnoissa. Neuvottelurintamalla on ollut hiljaista, ja aika käy vähiin. Pahiten hiertää erimielisyys kiky-päivistä. Työntekijäpuoli haluaa niistä eroon, kun taas työnantaja pitää niitä saavutettuna etuna, josta ei haluta noin vain luopua. Teknologiateollisuudessa asia nähdään niin, että jos kiky-päivistä luovutaan, niin silloin pitää tinkiä muualta eli palkankorotuksista.

Palkankorotusvaraa arvioidessaan liitot katsovat eri suuntiin. Työntekijät vetoavat yhtiöiden hyviin tuloksiin, kun taas yrityksissä muistutetaan heikentyvistä suhdanteista. Totuus ja ratkaisu löytynee tälläkin kertaa jostakin niiden väliltä.

Syksyn ensimmäisen mittavamman lakkovaroituksen antanut Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau on hankalassa tilanteessa. On ymmärrettävää, ettei se hyväksy jäsentensä ansiotasoa leikkaavaa ”työehtosopimusshoppailua”. Työnantajapuolen tarjoama vastaantulokaan ei ole kelvannut. Pau ei kuitenkaan voi sille mitään, että jaettavan postin määrä vähenee koko ajan ja laaja lakko voi vain kiihdyttää siirtymistä digitaalisten palvelujen käyttöön. Neuvottelemalla olisi silti ehkä mahdollista löytää sellainen ratkaisu, joka tässä vaiheessa turvaisi kummankin osapuolen edut.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi