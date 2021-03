Pääkirjoitus: Niin on, jos siltä näyttää – Putsarin ympärillä leijuu epämääräisiä hajuja

Hyvässä hallinnossa ei riitä, että tehdään hyviä päätöksiä. Tärkeää on myös, miltä asiat näyttävät. Kansalaisten pitää voida luottaa siihen, että valmistelu on tehty reilusti, avoimesti ja parhaan tiedon mukaan.

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi kaksi viikkoa sitten uuden jätevedenpuhdistamon ulkopuolisen operaattorin valinnan. Viisivuotisen sopimuksen arvo on tiettävästi kuutisen miljoonaa euroa. Kunhan diili vahvistetaan, Operon Finland hoitaa Mikkelin yli 70 miljoona euroa maksaneen putsarin käytön. Lisäksi yhtiö saa vastatakseen putsarin ympärille syntyvän liiketoiminnan kehittämisen.

Periaatteessa yhtälö kuulostaa kannatettavalta. Kun kaupunki tekee jätti-investoinnin huippumoderniin vedenpuhdistamoon, tietysti sijoituksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Jos vedenpuhdistuksen ympärille onnistutaan kehittämään kukoistavaa bisnestä, mikäs se hienompaa.

Mikkelillä ei ole kovin monia valtteja käsissä uuden elinvoiman rakentamisessa. Kun kaupungissa toimivissa korkeakouluissa on vesialan kovaa osaamista, ainekset menestykselle Metsä-Sairilassa ovat ihan todelliset. Vedenpuhdistus ja ylipäänsä kiertotalous ovat globaalistikin isoja teemoja. Mahdollisuuksia vaikka kuinka suureen on periaatteessa olemassa.

Tämä tutunnäköinen kani on kasvatettu Kenkäveron puhdistamolla Mikkelin vesilaitoksen johdon silmien alla.

Mikä tässä sitten mättää? Kaupunginjohtaja Timo Halonen nosti esiin keskeiset asiat lauantain Länsi-Savossa, kun harmitteli, että puhdistamon kustannusten nousu ja operaattorin kilpailutuksen jääviysongelmat ovat jättämässä varjoonsa hienot kehittämisajatukset.

Jos hintalappu nousee kymmenillä miljoonilla siitä, mistä alun perin puhutaan, on turha ihmetellä, että luottamus koko hankkeeseen hapertuu. Omalla tavallaan vielä surkeampaa on, kun keskeinen viranhaltija eli vesilaitoksen johtaja ei näe ongelmaa siinä, että hänen valmistelemassaan kilpailutuksessa voittajaksi nousee firma, jossa kilpailutusta on ollut valmistelemassa oma tytär.

Kilpailutuksen todellisesta reiluudesta on vaikea tässä vaiheessa sanoa mitään. Mutta eihän tämä hyvältä näytä. Kun taikuri nosti hatusta kanin – kilpailun voittajan – kukaan ei yllättynyt. Tämä tutunnäköinen kani on kasvatettu Kenkäveron puhdistamolla Mikkelin vesilaitoksen johdon silmien alla ja sen tuella.

Ei tällainen prosessi ja tulos ainakaan kansalaisten luottamusta paranna. Vähintäänkin viestinnässä ja linjausten perustelussa on epäonnistuttu.

Veronmaksajan rooliksi jää pistää kädet ristiin, peukut pystyyn ja toivoa parasta.

Entä lopputulos? Se selviää aikanaan. Mikkelin veronmaksajien kannalta kyse on isoista asioista ja pahimmillaan isoista riskeistä vuosien ajaksi. Uudenlaisen teknologian käyttöönotto puhdistamolla ei ole mikään läpihuutojuttu, kuten esimerkiksi tuoreet uutiset Parikkalan puhdistamolta osoittavat.

Myös Operonin käsiin annettavassa kehitystyössä panokset ovat kovat. Tämä ”Blue economy Mikkeli” -kokonaisuus pitäisi olla koko Metsä-Sairilan alueen uuden menestyksen kärki.

Päätökset on joka tapauksessa nyt tehty. Veronmaksajan rooliksi jää pistää kädet ristiin, peukut pystyyn ja toivoa parasta.