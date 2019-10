Pääkirjoitus: Turkki ei aikaillut hyökätä luvan saatuaan—Pakolaissopimuksen takia muiden mahdollisuudet vaikuttaa Turkkiin ovat heikot

Turkki ei kauaa viivytellyt aloittaa hyökkäystä kurdeja vastaan, kun lupa Valkoisesta talosta oli saatu. Donald Trumpin operaatiosta esittämä paheksunta ja uhkaukset tuhota Turkin talous tuntuvat tekopyhiltä. Yhdysvallat olisi voinut estää tämän uuden sodan syntymisen, jos olisi halunnut.

Trumpin päätös vetää joukot pois alueelta on herättänyt vastalauseita ympäri maailman, mutta myös Trumpin omissa joukoissa. Republikaanipoliitikot ja maan asevoimien edustajat ovat selvin sanoin arvostelleet vetäytymistä ja liittolaisen hylkäämistä. Kurdeilla on ollut merkittävä osa Isisin nujertamisessa, ja tässä on kiitos tuhansien sotilaiden uhrauksesta. Trumpin toiminta on herättänyt perustellusti huolta muissa liittolaisissa.

Turkin hyökkäys on taas yksi surullinen muistutus siitä, että sotiminen on edelleen etenkin itsevaltaisesti johdettujen maiden keinovalikoimissa. Turkki voi kokea aitoa uhkaa, mutta sitä pitäisi pystyä lieventämään diplomatian, ei aseiden avulla. Nyt Turkin operaatiolla loukataan Syyrian alueellista koskemattomuutta, aiheutetaan kenties uusi pakolaiskriisi ja vaikeutetaan Syyrian sodan ratkaisua.

Pahinta on, jos jo kertaalleen lyöty Isis saa tämän ansiosta uuden mahdollisuuden nousta alueelliseksi valtatekijäksi ja jatkaa terroristista toimintaansa. Tätä riskiä ei kenenkään pitäisi ottaa.

Muiden mahdollisuudet vaikuttaa Turkkiin ovat heikot. EU:n kanssa tehty sopimus pakolaisten pääsyn estämisestä Eurooppaan on Turkille vahva valtti. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut päästää 3,6 miljoona pakolaista lähtemään, jos Turkkia edes syytetään miehityksestä.

Markku Kumpunen

