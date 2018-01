Pääkirjoitus: Tes-kierros on vielä pahasti kesken

Rahoitusalan toinen kaksipäiväinen työnseisaus alkoi torstaina, mutta muuten työmarkkinasyksy on edennyt varsin rauhallisesti. Monissa isoissa työntekijäliitoissa päästiin sopuun jo hyvissä ajoin, mutta silti neuvottelu-urakka on vielä pahasti kesken. Ylen laskelmien mukaan tammikuun loppuun mennessä vanhenevia sopimuksia on yli 160.

Tämän neuvottelukierroksen erityispiirteeksi on noussut se, että suurimmat vaikeudet sovun löytämisessä ovat palvelualoilla ja toimihenkilöpuolella. Rahoitusalalla riidellään palkankorotusmallin lisäksi viikonlopputöistä.Työntekijät haluaisivat ratkaista asian paikallisesti, mutta työnantaja haluaa sen osaksi työehtosopimusta. Työntekijät syystäkin ihmettelevät, miksi työnantajien hokema paikallisen sopimisen tärkeydestä ei käy tässä.

Nykyisessä 24/7-yhteiskunnassa viikonlopputöiden tekeminen alkaa olla tavanomaista. Periaatteellinen keskustelu asiasta käytiin jo silloin, kun kaupan aukioloajat vapautettiin. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan palveluja myös viikonloppuisin.

Vaikeita neuvotteluja on odotettavissa myös kaupan alalla ja julkisella sektorilla. Palvelualan ammattiliiton puheenjohtaja Ann Selin totesi Kauppalehdessä, että teollisuusalojen 1,6 prosentin korotustaso ei heille riitä. Selinin mukaan PAMin kentällä on aikaisempaa enemmän lakkovalmiutta. Sitä saatetaan tarvitakin, sillä työnantajapuoli ei ole halukas edes teollisuusliittojen tasoon.

Kunta-alalla näkemysero on samanlainen. Kuntatyönantaja pitää teollisuusliittojen tasoa liian kalliina. Työntekijäpuolella odotetaan korotusten lisäksi kompensaatiota lomarahaleikkauksista.



Markku Kumpunen

