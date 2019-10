Pääkirjoitus: Etelä-Savo on kokoaan suurempi

Vapaa-ajan asukkaiden merkitys aluetaloudelle tunnetaan. Vähälle huomiolle sen sijaan on jäänyt vapaa-ajan asumisen vähäinen painoarvo alueiden kehittämisessä.

Ruralia-instituutti on juuri julkaissut raportin otsikolla Kohti dialogia – Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi. Raportti herättelee keskustelua muun muassa siitä, pitääkö infrastruktuurin suunnittelun pohjautua pelkästään virallisiin väkilukuihin.

Yksi teemoista käsittelee asumisen monipaikkaisuutta eli sitä, että ihmisillä on useita asuinpaikkoja. Raportissa on laskettu, että teoreettisen kausiväestön määrä maakunnassa on kaksinkertainen oikeaan väkilukuun nähden. Heinäkuuksi Etelä-Savoon syntyy hetkellisesti kaksi keskisuurta kaupunkia yli 80 000 kesäasukkaasta. Mökkejä on muuallakin, mutta Etelä-Savossa suhdeluvut ovat omaa luokkaansa.

Ruralia-instituutti arvioi, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa liian helposti sivuutetaan monipaikkaisuuteen liittyvät kehitysmahdollisuudet eikä tunnisteta väestötilastojen ulkopuolelle jäävää alueiden todellista käyttöä.

Pysyvä asutus ohjaa esimerkiksi liikennejärjestelmien ja tiedonsiirtoverkkojen kehittämisen suurimmille kaupunkiseuduille. Piilevät palvelutarpeet tai epävarmat kasvunäkymät sivuutetaan.

Vaarana on, että toistuva puhe maakuntien taantumisesta voimistuu politiikan ratkaisuiksi. Itäsuomalaisiin aluekehitysvaroihin kohdistuva kyseenalaistaminen kertoo siitä, että paine kohdistaa rahat aiemman kasvun perusteella kasvaa.

Kaksoiskuntalaisuuteen liittyvät verotuksen tasauksen odotukset on unohdettu. Etelä-Savossa on kuitenkin syytä nostaa esiin kausiväestön määrä ja sitä kautta saada pontta alueen yleiseen kehittämiseen.

Mikko Kontti

mikko.kontti@lansi-savo.fi