Pääkirjoitus: Vanhojen hyvien aikojen päättäjät – Muutosta ei tule, jos kaikki äänestävät kuten ennen

Kuluva valtuustokausi on ollut Mikkelin historian kamalin. Tällaisia puheenvuoroja moni on kuullut. Samoin taidettiin sanoa edellisestä. Siitä on turha väitellä, onko historiassa joskus ollut vielä huonompia. Fiksua olisi vaikuttaa siihen, että seuraava on parempi.

Mikkelin ongelmat ovat olleet paljon esillä Länsi-Savossa. Vastaavien yhteistyö- ja päätöksenteko-ongelmien kanssa toki rimpuillaan monessa pienemmässäkin Etelä-Savon kunnassa, eivätkä osattomia ole kaupungitkaan.

Joka kunnassa on erityispiirteensä, mutta yhdistäviäkin on. Näkyvin lienee kuntatalouden tilanne. Etenkin sosiaali- ja terveysmenot eli ovat kasvaneet hallitsemattoman tuntuisesti. Essote tekee varsin tehokasta työtä, mutta Suomen vanhimman väestön hoitaminen on väistämättä kallista. Kun samaan aikaan muu talous piiputtaa ja verotulot ehtyvät, ei pidä ihmetellä pientä paniikin tunnetta.

Vaikeina aikoina päättäjien hyvän yhteistyön merkitys korostuu. Jossain näin tapahtuukin. Mikkelissä ja joissain naapurikunnissa tuntuu olevan lähinnä päinvastoin. Ilman yhteistä päämäärää on vaikea löytää yhteisiä ratkaisuja.

Kun katsoo vaikkapa Mikkelin valtuuston kokoonpanoa, voi huomata, että joukossa on paljon vanhojen hyvien aikojen päättäjiä. Joskus vuosia sitten, ennen finanssikriisiä, poliitikoilla oli mahdollisuus rakentaa kuntalaisille kaikenlaista hyvää ja uutta.

Nyt ratkaistavana on ollut toisenlaisia asioita, kun menoja olisi pitänyt sopeuttaa laskeneisiin tuloihin. Kaikki hyvien aikojen päättäjät eivät ole huomanneet aikojen muuttuneen.

Huhtikuun kuntavaaleissa ratkaistaan paljon. Ehdokasasettelu on vasta alkanut, mutta jo nyt voidaan nähdä, että kovin suurta puhuria valtuustoissa tuskin nähdään.

Äänestäjät lopulta ratkaisevat. Muutosta ei tule, jos kaikki äänestävät samoja puolueita ja ehdokkaita kuin ennen.

Tässä vaiheessa pientä huolta aiheuttaa valtuustojen ikärakenne. Kaikenikäisiä päättäjiä tarvitaan, koska myös päätökset koskevat kaikenikäisiä. Nyt kokemusta on tarjolla vähintään riittävästi. Nuoria vetovoimaisia ehdokkaita listoille mahtuisi enemmänkin.