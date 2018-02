Pääkirjoitus: Tiedustelulakien käsittely alkaa

Eduskunta aloittaa tänään siviili- ja sotilastiedustelulakien käsittelyn. Kaikki eduskunnassa lienevät yhtä mieltä siitä, että tällaisia lakeja tarvitaan, koska toistaiseksi tiedustelutoimintaa on Suomessa harjoitettu ilman erillistä lainsäädäntöä ja koska maailman ympärillä on muuttunut. Viimeistään Turun puukotustapaus elokuussa teki kaikille selväksi, että terroritoiminta on rantautunut Suomeenkin.



Erimielisyydet alkavat, kun keskustellaan lakien sisällöstä. Lakipaketin keskeisin kysymys on, kuinka paljon kansalaisoikeuksia – erityisesti viestintäsalaisuutta – voidaan loukata kansallisen turvallisuuden nimissä ja miten toimintaa valvotaan.



Turvallisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet koetaan nyt hyvin tärkeiksi, mutta perusoikeuksiin liittyvät kysymykset on myös syytä käydä läpi tarkasti. Turvallisuusviranomaiset ilman muuta ottavat vastaan kaikki ne oikeudet, jotka heille vain annetaan. Jos oikeuksien luovuttamisessa mennään liian pitkälle, on niiden palauttaminen hankalaa tai jopa mahdotonta, vaikka maailma muuttuisikin paremmaksi.



Tällä hetkellä se ei näytä todennäköiseltä, mutta on myös mahdollista, että joskus valtaan pääsevät voimat, jotka käyttävät oikeuksia toisin kuin nyt tarkoitetaan. Historiassa on nähty, että kansallisen turvallisuuden käsitekin voi muuttua.



On tärkeää, että riippumattomilla tuomioistuimilla ja uudella tiedusteluvaltuutetulla on oikeasti keinoja puuttua ja säädellä tiedustelutoimintaa. Tiedusteluvaltuutetun itsenäisyys korostuu erityisesti, sillä hänet nimittävä valtioneuvosto myös johtaa tiedustelutoimintaa. Voiko hän asettua nimittäjiään vastaan?



Markku Kumpunen

