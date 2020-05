Pääkirjoitus: Paluu kouluun on oikea päätös

Peruskoulujen ovien avaaminen lähiopetukseen aiheuttaa kodeissa monen suuntaisia mietteitä. Toisaalta kouluun meno voi tuntua pelottavalta kasvavan koronaviruksen tartuntavaaran takia. Toisaalta kyse on askeleesta kohti normaalia.

Lapsilla on ikävä kavereita. Vanhemmat alkavat väsyä Wilma-viestien tulvaan ja ruokahuollon järjestämiseen.

Kokemukset muualta maailmasta kertovat, etteivät koulut ole olleet merkittävä tartuntojen lähde. Tämä oli yksi peruste koulujen avaamiselle.

Kuntien opetushallinnossa ja kouluilla on paiskittu pari viikkoa töitä, jotta ohjeita turvallisesta koulutyöstä voitaisiin toteuttaa. Keskeistä on jälleen hyvästä hygieniasta huolehtiminen ja riittävien turvavälien pitäminen. Kouluille on hoidettu erilaisilla järjestelyillä lisätiloja, jotta väljyys kasvaisi. Jossain koulunkäyntiä on porrastettu ja lukujärjestyksiä rukattu. Erityisen kinkkistä on ollut koulukyytien hoitaminen.

Koulut ja opettajat osoittautuivat joustaviksi ja kekseliäiksi, kun piti siirtyä pikavauhtia ja valmistautumatta etäopetukseen. Nyt samaa tarvitaan turvallisen koulunkäynnin takaamiseen.

Vasta tänään torstaina nähdään, kuinka moni oppilaista todella palaa kouluun. Ennakkoarvioiden perusteella joka luokasta jää keskimäärin muutamia oppilaita tulematta. Jos perheen lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia, päätös kotikoulusta voikin olla järkevä.

Keskustelu kouluun paluusta ja sen turvallisuudesta osoittaa, kuinka merkittävä asia laadukas koulu suomalaisille on. Vaikka kouluun paluuseen sisältyy riskejä, myös siinä on riskejä ja selviä haittoja, jos lapset eivät kouluun pääse.

Etäopetuksen tulokset ovat parhaimmillaan erinomaisia. Kaikille oppilaille opiskelumuoto ei kuitenkaan sovi – ei varmaan opettajillekaan. Kun vastuuta opiskelusta siirtyy lapsille ja vanhemmille, pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että jotkut oppilaat ovat olleet jo pari kuukautta lähes omillaan.

Paluu kouluun on oikea päätös. Jos paikallinen tilanne niin vaatii, uusia päätöksiä pitää olla valmis tekemään nopeasti.