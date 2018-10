Mikkelin paikallisliikenteen sujuvuus ei ole niin hyvä kuin pitäisi. Aikataulut koetaan liian kireiksi ja reitit ainakin osittain riittämättömiksi. Alkamassa oleva talvikausi korostaa näitä asioita entisestään, kun asiakasmäärät lisääntyvät.

Hyvää asiassa on, että kaikki ovat samaa mieltä. Tyytymättömyyttä esiintyy paitsi kuljettajien, myös paikallisliikennettä hoitavan yhtiön johtoportaassa. Mikkelin kaupungin puolellakin puutteet ovat hyvin tiedossa ja korjausliikkeitä on tehty.

Huojentavalta kuulostaa myös tieto siitä, että mahdollisesti jo ensi vuonna paikallisliikenteeseen on luvassa laaja uudistus. Siinä käydään läpi paitsi aikataulut, myös kaupunkirakenteeseen odotettavissa olevat muutokset. Samoin lippu- ja maksujärjestelmää on tarkoitus tarkastella.

Uudistuksen yhteydessä on hyvä sauma rakentaa Mikkeliin joukkoliikenneverkosto, joka palvelee kaupunkilaisia ja antaa liikennöitsijälle mahdollisuudet hoitaa sille asetettu velvoite. Tähän tarvitaan hyvää suunnittelua ja yhteistyötä.

Suunnittelun yhteydessä on syytä tarkastella myös koulukuljetukset. Linjat on syytä suunnitella niin, että ne palvelevat sekä työmatka- että koululaisliikennettä, mutta samalla on huolehdittava, etteivät haja-asutusalueiden lasten koulumatkat muodostu kohtuuttomiksi. Riittävä koulukuljetusverkosto on säilytettävä normaalin linjaliikenteen rinnalla siellä, missä se on välttämätöntä.

Myös maksujärjestelmät kannattaisi tehdä niin nykyaikaisiksi kuin mahdollista. Maksukorttien lataamisesta ja käyttämisestä on tehtävä asiakkaille niin vaivatonta kuin mahdollista. Sekin sujuvoittaa ja nopeuttaa bussien kulkua.

Uudistuksessa on muistettava myös, että paikallisliikennettä käyttävät hyvin monenikäiset mikkeliläiset. Toimiakseen ja menestyäkseen paikallisliikenteen on oltava houkutteleva ja vaivaton liikkumisen tapa aivan kaikille.

Anssi Mehtälä

anssi.mehtala@lansi-savo.fi