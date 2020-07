Pääkirjoitus: Elämysmatkailu sopii Etelä-Savoon

Kun ihminen lomailee, hän odottaa lomaltaan asioita ja kokemuksia, jotka vievät irti normiarjesta, jäävät mieleen ja synnyttävät muistoja. Ehkä myös halun kokea sama uudelleen.

Perusasiasta on myös mustaa valkoisella. Tuoreessa Matkailututkimus 2020 -selvityksessä kerrotaan suomalaisten etsivän lomamatkoiltaan paikallista kulttuuria ja arjen elämyksiä.

Asiasta voi tehdä senkin tulkinnan, että yhä useampi haluaa lomaltaan mieluummin jotakin pientä, kotoista ja mieleen jäävää kuin tusinamaista massameininkiä jossakin täyteen ahdetussa ulkomaan matkakohteessa.

Tutkimus on tehty ennen koronapandemian puhkeamista. Aika huoletta voi arvioida, että viime kevään aikana ja sen jälkeen asenteet esimerkiksi kotimaan matkailua kohtaan ovat tulleet vieläkin suopeammiksi.

Matkailun hiljalleen palautuessa kohti normaalitilannetta on syytä muistaa myös ulkomaalaiset turistit. Moneen kertaan on todettu, etteivät he tule Suomeen etsimään hellettä, aurinkoa ja tupaten täysiä massakohteita, vaan jotakin ihan muuta.

Luontoa, vettä, metsiä, rauhaa, reittejä vaellettaviksi, kaloja kalastettaviksi ja jopa marjoja poimittaviksi. Viimeksi mainittu perisuomalainen ajanviete on osoittautunut suosituksi monelle sellaiselle kaukomatkaajalle, joiden kotimaissa yleisessä käytössä olevat metsät ja jokamiehenoikeus ovat tuntemattomia käsitteitä.

Etelä-Savossa on kaikkea sitä, mistä saadaan tehtyä elämyksellisiä lomapaketteja sekä suomalaisille että ulkomaalaisille. Täällä voi lähteä bongailemaan norppia, kalastamaan kanootilla tai poimimaan villiyrttejä. Tai asua lasikattoisessa mökissä tai kylpeä liikkuvassa saunassa.

Tarvitaan vain ennakkoluulottomia yrittäjiä ja heille riittävää ja pätevää tukea verkostoitumiseen ja tuotteidensa markkinointiin. Niin, että heidän oivalluksistaan tulee helposti ostettavia elämyspaketteja kaikille halukkaille.

Maakunnassa on paljon myytävää. Meidän pitää vain osata sitä myydä.

Anssi Mehtälä

