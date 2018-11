Pääkirjoitus: Alkolukot myös lentokoneisiin pilottien satunnaispuhallutusten sijaan

Lentomatkustajille tehdään nykyisin aika perusteellinen turvatarkastus ennen koneeseen nousemista. Tarkastukset pitkine jonotuksineen ärsyttävät, mutta ne hyväksytään, koska lentoturvallisuutta pidetään tärkeänä.

Viime viikkojen uutiset kertovat, että lentohenkilökunnan puolella tarkastukset ovat suurpiirteisempiä. Surullisena huippuesimerkkinä Japan Airlinesin pilotti, jonka tukeva humala paljastui vasta lentokenttäbussin kuljettajan kiinnitettyä huomiota lentäjän olemukseen. Toisessa puhallustestissä ilmeni, että miehellä oli veressään lähes kymmenkertainen määrä alkoholia siihen verrattuna, mitä Britannian laki piloteille sallii.

Ilmitulleet käryt eivät kerro, kuinka yleistä alkoholin vaikutuksen alaisena lentäminen on, sillä asiaa ei ole tilastoitu Suomessa kuin EU-tasollakaan. Yksikin tapaus on tietysti liikaa. Kun lentoliikenteessä ovat pelissä niin isot inhimilliset kuin taloudellisetkin arvot, on yllättävää kuinka epämääräisesti pilottien alkoholinkäyttöä valvotaan. Ylen haastatteleman Trafin ilmailujohtajan Pekka Hentun mukaan miehistön promillet tulevat ilmi joko satunnaispuhallutuksissa tai tilanteissa, joissa miehistön tai muun henkilökunnan edustaja tai matkustaja esittää epäilyn asiasta. Promillerajat myös vaihtelevat yhtiöittäin.

Lentoliikenne on erittäin kansainvälistä. Matkustajat eivät valitse yhtiötä sen kotipaikan vaan hinnan tai sopivan aikataulun perusteella. Siksi olisi suotavaa, että yhtiöissä olisi yhtenäinen suhtautuminen alkoholinkäyttöön. Satunnaispuhallutusten lisääminen ei välttämättä riitä. Alkolukko voisi olla lentokoneessakin toimiva ratkaisu.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi