Pääkirjoitus: Pertunmaalta tuli upea missi – Sanovat netin rasistiset öyhöttäjät asiasta mitä tahansa

Etelä-Savon Pertunmaa sai myönteistä huomiota Miss Suomi -kisojen myötä. Lahdessa syntynyt, mutta Pertunmaalla kasvanut Alina Voronkova kruunattiin lauantaina Suomen kauneimmaksi.

Voronkova ei ole ihan perusmissi. Hän eroaa edukseen sanavalmiina, päämäärätietoisena nuorena ihmisenä, joka on missihaaveiden ohessa ehtinyt opiskella yliopistossa loppututkinnon. Missititteli ei tullut sattumalta, vaan Voronkova on tehnyt sisukkaasti töitä tavoitteensa eteen. Yksi välietappi oli Mikkelin Neito -kisan voitto vuonna 2015.

Runsaan myönteisen huomion lisäksi Voronkovan voitto on herättänyt myös negatiivisia tuntemuksia. Netin rasistisille öyhöttäjille Voronkovan vieraskielinen nimi ja venäläis-inkeriläinen perhetausta on ollut liikaa. Myös Länsi-Savon toimitukseen on tullut ”vääränlaisen” missin inspiroimia alatyylisiä viestejä. Voronkovalle itselleen reaktiot tuskin tulivat yllätyksenä. Hän on kertonut joutuneensa kiusatuksi taustansa vuoksi jo koulussa.

Netin rasistisille öyhöttäjille Voronkovan vieraskielinen nimi ja venäläis-inkeriläinen perhetausta on ollut liikaa.

Tyhmyyden, ennakkoluulojen ja rasismin edessä olo on usein voimaton. Vihapuhetta ja rasismia ei voi järjellä ymmärtää. Isänmaallisuuden kanssa tällaisella toiminnalla ei ole mitään tekemistä.

Miten ihmiset saataisiin muuttamaan asenteitaan tai edes jättämään rasistiset kommentit sanomatta? Helppoa keinoa ei taida olla, mutta ehkä siedätyshoito osaltaan auttaa. Kun erilaisista taustoista tulevat ihmiset edustavat Suomea maailmalla tyylikkäästi ja menestyksekkäästi, se antaa mahdollisuuden tarkastaa käsitystä ”oikeasta suomalaisuudesta”.

Edellisen kerran suomalaismissi pääsi Miss Universum -kisoissa kärkipaikoille 1996, kun turkulainen Lola Odusoga kruunattiin toiseksi perintöprinsessaksi. Pertunmaalaisella Alina Voronkovalla on mahdollisuus pistää nyt paremmaksi.