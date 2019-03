Pääkirjoitus: Maahanmuuttoasenteiden lientyminen ei koske pakolaisia

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on selvittänyt suomalaisten maahanmuuttoasenteita. Mielipiteet ovat kokonaisuutena muuttuneet hieman myönteisemmäksi, mutta maahanmuuton ongelmallisimpaan osaan eli turvapaikanhakijoihin suhtautuminen on yhä kielteistä. Vastaajista 53 prosenttia katsoo, että Suomi ottaa vastaan liikaa pakolaisia.

Näin siitä huolimatta, että tilanne on muuttunut. Suomikin on tasaisesti kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaansa muiden EU-maiden mukana, ja turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut vuoden 2015 lukemista. Viime vuonna turvapaikkaa haki 6 379 henkilöä, joista 2 740 sen myös sai. Suomi on yhä maa, jossa ulkomaalaisten osuus väestöstä on pieni moniin muihin maihin verrattuna.

Valtaosa maahanmuuttajista tuleekin muusta syystä kuin turvaa hakemaan. Vuosittain Suomeen muuttaa ulkomailta noin 30 000 ihmistä. Työperäiseen maahanmuuttoon suomalaiset asennoituvatkin myönteisimmin kuin pitkään aikaan. Kyselyssä 39 prosenttia vastaajista helpottaisi työperäistä maahanmuuttoa.

Huoli ja puheet syntyvyyden alentumisesta, työvoimapulasta ja eläkejärjestelmän kestävyydestä ovat tehneet tehtävänsä. Hyvinä aikoina suhtautuminen on ehkä muutenkin väljempää, sillä edellisen kerran vastaavaan lukemaan on päästy syksyllä 2006 eli vähän ennen talousromahdusta.

Lientymisestä huolimatta pidättyvyys leimaa edelleen mielipiteitä, sillä vain noin joka neljäs uskoo, että työvoimapula korjaantuu vain maahanmuutolla. Työt annettaisiin mielummin kotimaisille työttömille. Ajatus on kaunis, mutta käytäntö on osoittanut, ettei se toimi. Kaikille töille ei löydy Suomesta tekijöitä.

