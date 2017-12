Pääkirjoitus: YK joutuu tehostamaan toimintaansa

Uutislähteiden mukaan Yhdysvallat on neuvotellut YK:n budjettiin noin 240 miljoonan euron leikkaukset. Tarkoitus on karsia maailmanjärjestön hallintoa ja tukitehtäviä, mikä tietysti on järkevää. Rahat kannattaa kohdistaa ydintehtäviin, eikä hallinnon pyörittämiseen. Kansainvälisessä yhteistyössä tehottomuuden ja korruption vaara on alati läsnä.

Monet jäsenmaat – Suomi mukaan luettuna – ovat olleet samaa mieltä siitä, että YK:n toiminnassa on tehostamisen varaa. Budjetin leikkaamiseen tuli kuitenkin pientä sivumakua, sillä tieto siitä tuli vain päiviä sen jälkeen, kun YK:n yleiskokous ylivoimaisella enemmistöllä äänesti Yhdysvaltain Jerusalem-päätöstä vastaan. Kun aiotuista säästöistä suurimman hyödyn saa YK:n suurin rahoittaja Yhdysvallat, niin toivottavasti nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa.

Ongelmistaan huolimatta YK on edelleen tärkeä järjestö, joka tekee arvokasta työtä monella saralla. Pienille maille, kuten Suomelle, se tarjoaa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin koko maailman tasolla.EU-jäsenyys on ehkä vähentänyt tätä merkitystä, mutta se on edelleen olemassa. Suurille valtiolle YK on koko ajan valmiudessa oleva neuvottelufoorumi, jossa kriisin sattuessa voidaan heti päästä saman pöydän ääreen keskustelemaan. Budjettileikkauksilla ei pidä heikentää YK:n asemaa maailmassa.

Maailmanrauhaa turvaamaan perustetun YK.n budjetti on noin 4,6 miljardia euroa, samaa luokkaa kuin Helsingin kaupungin vuotuiset menot. Maksuosuuttaan nyt pienentävän Yhdysvaltojen sotilasmenot ovat 500 miljardin euron luokkaa, Kiinan yli 200 miljardia ja Venäjänkin yli 60 miljardia euroa.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi