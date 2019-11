Pääkirjoitus: Paatero joutui syntipukiksi — Hallitus ei kaadu opposition voimin

Pääministeri ei suostunut syylliseksi mihinkään, vaan kävi hyökkäykseen. Perjantaisessa tiedotustilaisuudessa Antti Rinne (sd.) löysi virheitä sekä Postin johdosta että omistajaohjausministerin toiminnasta. Ulospäin näyttää siltä, että Rinteen vahva tukija Sirpa Paatero (sd.) uhrattiin, jotta Rinteen horjuva asema vähän vakautuisi.

Paateron ero ei tullut yllätyksenä, sillä Postin työehtosopimuskikkailun ympärillä käynyt keskustelu on ollut hämmentävää. Edelleenkin on epäselvää, kuka on informoinut ketä milloinkin, ja millä tasolla omistaja on Postin toiminnan hyväksynyt. Paateron kannalta ongelmallista oli sekin, että jo Veikkauksen asemasta käyty rähinä on aiemmin nakertanut hänen uskottavuuttaan.

Nyt odotellaan, riittääkö yksi ministerinvaihdos rauhoittamaan tilanteen. Oppositio tietenkin yrittää repiä tilanteesta kaiken irti. Siellä vaaditaan jo pääministerin — eli käytännössä koko hallituksen — eroa, koska Rinteen katsotaan valehdelleen. Näytöt tästä ovat kuitenkin epämääräisiä. Ja jos lähihistoriaa muistellaan, esimerkiksi pääministeri Alexander Stubb (kok.) selvisi epätosista puheistaan anteeksipyynnöllä. Sori siitä.

Opposition voimin hallitus ei kadu. Ratkaisevaa on, minkä kannan hallituskumppanit, lähinnä keskusta ja vihreät, ottavat. Ainakaan vihreillä tuskin on suurta intoa kaataa hallitusta tässä vaiheessa ja tällaiseen kysymykseen.

Jos maan hallitus ei kaadukaan, Postin hallituksen laita saattaa olla toisin. Harvoin kuulee omistajalta yhtä kovaa kieltä kuin Rinne perjantaina käytti.

Kaakkois-Suomessa Paateron eroon liittyy alueellisiakin kysymyksiä, sillä yleensä omaa ministeriä pidetään vaalipiirille arvokkaana. Tätä tuskaa helpottaa se, että Kotkan ulkopuolella Paatero on jäänyt varsin vieraaksi ja näkymättömäksi. Ja koko Itä-Suomen yhdessä ajaman itäradan kannalta Paateron erossa voi nähdä jopa myönteisiä puolia.