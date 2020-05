Pääkirjoitus: Rajoituksissa on edessä uusi aika

Etelä-Savossa todettiin uusi koronatapaus. Se varmistui torstaina ja asiasta tiedotettiin perjantaina. Merkillepantavaa asiassa on se, että edellisestä tautitapauksesta Essoten alueella on jo lähes kaksi viikkoa. Maakunnan toisessa sairaanhoitopiirissä, Sosterissa, edellisestä koronatartunnasta on vielä pidempi aika.

Tuorein koronatapaus muistuttaa yhtäältä siitä, ettei tautia ole vielä voitettu ja varovaisuuteen on syytä. Toisaalta se kertoo, että koronan leviäminen on onnistuttu pysäyttämään erittäin hyvin. Kiitoksia tästä voi jakaa sekä maan hallitukselle että paikallisille viranomaisille ja paikalliselle terveydenhoidolle.

Iso merkitys on sillä, että tavalliset ihmiset ovat suhtautuneet ohjeisiin ja rajoituksiin vakavasti. Kun hygieniaa on parannettu ja sosiaalisia kontakteja vähennetty, virus ei ole päässyt etenemään.

Nyt koronarajoituksia ryhdytään purkamaan. Purkaminen on perusteltua, mutta samalla on syytä tiedostaa, että todennäköisyys koronaepidemian uudelle kiihtymiselle taas kasvaa.

Ihmiset ovat olleet koronan vuoksi jo pari kuukautta ”varpaillaan”, eräänlaisessa hälytystilassa. Kun tapahtumia taas voi järjestää ja kiinni olleita palveluita availlaan, tässä voi syntyä psykologien harha, että vaara olisi ohi, eikä käsien pesulla tai kontaktien välttämisellä olisi enää niin väliä.

Lauantaina koko maassa oli koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vuoksi sairaalahoidossa 161 henkeä. Heistä 137 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella. Jo tämä luku kertoo, että alueelliset erot taudin leviämisessä ovat suuria ja että nimenomaan Uusimaa on taudin merkittävin keskittymä.

Tähän saakka koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat olleet pääosin samoja koko maassa. Nyt voi kysyä, pitäisikö rajoituksissa siirtyä vähitellen täsmätoimiin maakunnittain tai jopa kunnittain. Suomessa on paljon alueita ja kuntia, joissa yhtään ihmistä ei ole tautiin sairastunut.