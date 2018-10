Pääkirjoitus: Laatu jäämässä hinnan jalkoihin Kelan kilpailutuksissa

Kela joutui huonoon valoon viime vuonna, kun toimeentulotuen siirto kunnilta ei toiminut. Muutokseen ei valmistauduttu kunnolla, eikä esimerkiksi henkilökuntaa ollut varattu riittävästi käsittelemään hakemuksia. Seurauksena oli virheitä ja maksujen viivästymistä, jotka aiheuttivat kohtuuttomia tilanteita Kelan asiakkaille. Toimeentulohakemusten käsittelyajat on saatu normaaleiksi, mutta uusia ongelmia on tullut esiin.

Kela kilpailutti alkuvuonna korvattavat taksimatkat. Muutos astui voimaan heinäkuun alussa, mutta kaikki ei ole mennyt, kuten olisi pitänyt. Osa taksiyrittäjistä on kieltäytynyt hyväksymästä kohtuuttomina pitämiään sopimusehtoja, ja myös kyydin tarvitsijat ovat valittaneet palvelun huonontuneen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on alkanut tutkia Kela-kyytien kilpailutuksia.

Uusimmat ongelmat koskevat lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa sekä vammaisten lasten tulkkauspalvelujen kilpailutusta. Kuntoutustyön kilpailutus on herättänyt arvostelua Kelan valtuutettujen keskuudessa, koska suuri osa erityislasten kuntoutukseen erikoistuneista fysioterapeuteista on pudonnut pois. Syynä pidetään sitä, että Kela on muuttanut painotusta hankinnassa niin, että hinnan vaikutus on 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia aiemman tasajaon sijasta. Markkinaoikeus taas on kumonnut vammaisten tulkkauspalveluja koskevat hankintapäätökset ohjeiden vastaisina.

Kela on kertonut selvittävänsä kilpailutuksen prosesseja. Se on aiheellista, mutta samalla pitää – säästöpaineiden keskelläkin – muistaa Kelan perustehtävä eli sairaiden, vanhusten ja vammaisten eduista huolehtiminen.

Markku Kumpunen

