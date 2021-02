Pääkirjoitus: Uskottava pitää olla muttei liian – Kansanedustajan erottaminen puolueesta on harvinainen tapahtuma

Kaikki puolueet erottavat silloin tällöin jäseniään, ja yleensä syyt ovat tylsiä. Jäsenmaksu on jäänyt maksamatta tai tuli loikattua toiseen puolueeseen.

Kun perussuomalaisten puoluehallitus erotti perjantaina Ano Turtiaisen kyse oli hyvin poikkeuksellisesta tapahtumasta. Istuvia kansanedustajia ei ole tapana erottaa.

Lähin vertailukohta löytyy syksyltä 2013, kun perussuomalaiset antoi kenkää James Hirvisaarelle. Kansanedustaja Hirvisaaren vieras oli tehnyt eduskunnassa natsitervehdyksiä, joita Hirvisaari oli kuvannut. Nykyään Hirvisaari toimii eduskuntaryhmä Ano Turtiaisen palkattuna sihteerinä.

Viime vuosina perussuomalaiset on erottanut jäsenyydestään myös esimerkiksi nuorisojärjestönsä puheenjohtajan, joka tunnustautui fasistiksi. Samaan vyyhteen liittyi välien katkaiseminen koko nuorisojärjestöön ja uuden perustaminen. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi, ettei puolueeseen haluta rotuoppeja tai kallonmittauksia.

Perussuomalaiset on Suomen vakiintuneista puolueista selvästi nuorin. Sen ensimmäisestä isosta vaalivoitosta on kulunut kohta kymmenen vuotta. Koko historiansa ajan puoluetta ovat leimanneet räväkkyys ja rajojen kokeileminen. Ulospäin on välillä näyttänyt, ettei mitään rajoja edes ole.

Vakiintuminen ja kasvu ovat pakottaneet puolueen tiukentamaan kuria. Kyse on toisaalta hallituskelpoisuudesta eli siitä, että pitää olla uskottava kumppani muille puolueille. Oppositiossa ei voi vaikuttaa.

Toisaalta kyse on uskottavuudesta äänestäjien silmissä. Kansanedustajien törkeä somekäytös tai liian avoin flirttailu natsisimin kanssa karkottavat sellaisia keskitien äänestäjiä, jotka muuten saattaisivat puoluetta äänestää.

Puolueen normalisoinnissa on kuitenkin rajansa. Jos aletaan vaatia liian hyvää käytöstä, vaarana ovat ydinkannattajien pettyminen ja lähtö. Tämän ristiriidan hallinta on aivan keskeistä perussuomalaisten tulevaisuudelle.