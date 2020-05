Pääkirjoitus: Maskien vaikutus on osin psykologiaa

Kuukausi pari sitten kysymys kasvosuojuksista tuntui elintärkeältä. Maskien laajamittaisen käytön hyödyistä tai hyödyttömyydestä on koko ajan ollut erilaisia käsityksiä. Ehkä juuri se on tehnyt aiheesta käydyn keskustelun niin kiihkeäksi.

Kun pelko koronaviruksen leviämisestä oli pahimmillaan, Suomessa kiivailtiin kasvosuojusten varmuusvarastoista ja siitä, kuinka Huoltovarmuuskeskus hätäpäissään hankki epämääräisen laatuisia maskeja epämääräisen laatuisilta yrittäjiltä.

Myönteistäkin on tapahtunut. Yrityksemme ovat polkaisseet käyntiin erilaisten maskien tuotantoa sekä isossa teollisessa mittakaavassa että pienimuotoisemmin muun muassa Juvalla ja Mikkelissäkin. K- ja S-kaupparyhmät ovat aktivoituneet, ja valikoimista löytyy jo laajat valikoimat koti- ja ulkomaisia kankaisia ja kertakäyttöisiä tuotteita.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti perjantaina selvityksen suu- ja nenämaskien hyödyistä. Kootut tiedot asia käsittelevistä tutkimuksesta kertoivat, ettei ole tutkimusnäyttöä kasvosuojusten merkittävästä vaikutuksesta hengitystieinfektioiden leviämiseen. Toki varmaa tietoa juuri koronaan liittyen ei vieläkään ole.

Kasvomaskeista käyty keskustelu on hyvä esimerkki siitä, kuinka vaikeaa koronatoimista on päättää. Vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan löytyy, mutta täysin pitävää faktapohjaa ei ennen päätöksentekoa juuri koskaan ehditä kasata.

Nyt näyttää siltä, että Suomi on onnistunut epidemian hidastamisesta, vaikka siviilit eivät maskeja kovin laajasti voineet ottaa käyttöön. Kun kokoontumisrajoituksia puretaan, hallitus joutuu taas miettimään kasvomaskiasiaa.

Monessa maassa olojen vapauttamista on vauhditettu pakollisella maskien käytöllä, ja ensi viikolla asia on myös hallituksen pöydällä. Jos maskien käyttö mahdollistaa olojen nopeamman vapauttamisen, niiden käyttö on perusteltua.

Olennaista tässä ei välttämättä ole se, kuinka paljon maskit konkreettisesti suojaavat. Psykologiakin vaikuttaa. Suojat voivat luoda turvallisuuden tunnetta, joka saa ihmiset liikkeelle. Niinkin voi käydä, että laaja maskien käyttö julkisilla paikoilla luo pelkoja ja ihmiset jäävät kotiin.