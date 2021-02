Pääkirjoitus: Kreml on ylittänyt normaalin rajat

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuomittiin Venäjällä vankilaan ehdonalaismääräysten rikkomisesta. Oikeudenkäynti näytti ilveilyltä. Moni Euroopan johtavista poliitikoista on jo vaatinut Navalnyin vapauttamista. Suomessakin muun muassa tasavallan presidentti on esittänyt saman vaatimuksen.

Turha odottaa, että mitkään vetoomukset Venäjää tässä hetkauttavat. Jos maan johto yrittää murhauttaa oppositiojohtajan kalsareihin ujutetulla hermomyrkyllä, on ihan selvää, että kaikki normaalin rajat on Kremlissä ajat sitten hylätty. Myös poliisin toiminta mielenosoittajia kohtaan kertoo samaa.

Keskiviikkona tasavallan presidentti Sauli Niinistö palasi vielä Navalnyin tapaukseen. Moni on jo ehtinyt pettyä, kun hänen tuomionsa Venäjän toimille oli lopulta varsin mieto. ”Olemme seuranneet huolella ja huolestuneina Venäjän viimeaikaisia tapahtumia”, Niinistö lausui. Ei sitä varsinaiseksi jyrähdykseksi voi kuvata.

Samaan syssyyn Niinistö muistutti, miksi lausunnot ovat maltillisia: ”Yksisuuntaiset julistukset eivät yksin riitä. On myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta saadaan aikaan.” Tässä Niinistö on tietysti oikeassa. Venäjään voi vaikuttaa käymällä sen kanssa vuoropuhelua.

Suomella ja Venäjällä on pitkä maaraja ja vielä pidempi historia. Elämä on opettanut, että huononkin naapurin kanssa kannattaa pitää jonkinlaisia välejä. Suomen valtionjohdon tehtävä on ajaa Suomen etua. Kun kanta on tehty selväksi, sen pitäisi riittää.

Jos halutaan vaikuttaa, sitä voidaan tehdä yhdessä EU:n kanssa – ja myös muilla kansainvälisillä foorumeilla.

Venäjän kehitys on kulkenut jo vuosia aivan toiseen suuntaan kuin Euroopassa on toivottu. Mistään demokratiakehityksestä ei voida puhua, kuten tämä Navalnyin tapauskin osoittaa.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta siitäkin on nähty merkkejä, että kansakin alkaa olla kyllästynyt Vladimir Putin aikaan. Kuinka pitkään mielenosoituksia voi tukahduttaa voimalla? Kun Venäjällä on epävakaata, silloin on erityisen tärkeää, että Suomessa pidetään pää kylmänä.