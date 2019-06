Pääkirjoitus: Pääomarahasto tulee tarpeeseen

Alueen väkiluvun jatkuva lasku ja kuntatalouksien kipuilu voimistavat niitä odotuksia, jotka kohdistuvat yritystoiminnan ja elinvoiman kasvulle. Monet yritykset ovat huutoon vastanneet, mutta odotusten täyttäjiä soisi olevan enemmän.

Yksi kasvun hidaste poistuu, kun Etelä-Savon uusi pääomarahasto lähitulevaisuudessa aloittaa toimintansa. South Savo Fundin syntyminen julkistettiin virallisesti juhannuksen edellä.

Pääomarahasto paikkaa aukon. Sen erityistehtävä liittyy oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Ne eivät välttämättä ole summina suuria, mutta ne voivat auttaa yrityksiä niiden kiperissä alkuvaiheissa, koska sijoituksilla on vipuvaikutusta rahoitusmarkkinoilla.

Sijoitustoiminnalla nopeutetaan yritysten kehittymistä ja työpaikkojen syntymistä. Ilman pääomia muut maakunnat korjaavat potentiaaliset kasvuyritykset huomaansa.

Rahastoon pyritään vielä löytämään julkisen rahan rinnalle pari miljoonaa euroa yksityisiä sijoituksia. Neuvotteluihin on toivotettava menestystä luottaen siihen, että Etelä-Savo monipuolisine toimialoineen ja hyödyntämättömine mahdollisuuksineen on sijoittajille kiinnostavaa aluetta.

Kyse on aina riskisijoituksista, eivätkä kaikki sijoitukset tuota. Pääoman on oltava kärsivällistä. Sijoituspäätöksiä tekevään hallintoyhtiöön on syytä etsiä niin sanotut parhaat voimat ja liiketoiminnan osaajat. Rinnalle perustettavaan sijoittajaneuvostoon tulee tarvittavaa paikallistuntemusta.

Tavoitteissa onnistumiselle on hyvät mahdollisuudet. Tuskin kyläpolitikoinnit enää nykyään pilaavat hyviä projekteja, kun nähdään laajempi yhteinen hyvä.

Pohjatyötä on jo tehty ansiokkaasti, ja sitä työtä pitää jatkaa, jotta joskus päästään mittaamaan tuloksia.



Mikko Kontti

mikko.kontti@lansi-savo.fi