Pääkirjoitus: Seksuaalinen ahdistelu sai nimen ja kasvot

Elokuva-alalla tapahtuva seksuaalinen häirintä on saanut Suomessakin nimen ja kasvot. Ylen haastattelemat noin 20 elokuva-alalla toimivaa naista syyttää ohjaaja Lauri Törhöstä vuosien ajan kestäneestä seksuaalisesta häirinnästä. Naisten mukaan ahdistelu on alkanut jo 1980-luvulla. Törhönen on jo ehtinyt pyytänyt anteeksi käytöstään.



Häirintäkeskustelu alkoi syksyllä Yhdysvalloista, missä elokuvamoguli Harvey Weinsteinin epäasiallinen toiminta tuotiin näyttävästi esiin. Pian sen jälkeen alettiin Suomessakin elokuva-alalla puhua ”tunnetusta tapauksesta”, mutta nimeä ei julkistettu. Tekijä on nyt paljastettu. Nimen julkistaminen on poikkeuksellista, mutta 20 naisen kertomukset ovat vahva näyttö tapahtuneesta ja antavat oikeutuksen henkilöllisyyden paljastamiseen.



Jälleen voi kysyä, miksi Törhösen annettiin toimia nuoria kohtaan näin pitkään, kun ”kaikki” kuitenkin tiesivät hänen käytöksestään. Elokuva-ala on ilmeisen herkkä henkilökohtaisen vallan väärinkäytökselle. Ohjaajalla on paljon vaikutusvaltaa siihen, kuka pääsee mukaan elokuvatuotantoihin. Kieltäytyminen ohjaajan miellyttämisestä voi johtaa työuran tyssäämiseen. Suomessa ilmi tulleille häirintätapauksille on yhteistä juuri se, että ne tapahtuvat johtajavaltaisissa ympäristöissä, puolustusvoimissa, kirkossa ja kouluissa, joissa normaalit valtasuhteet eivät toimi.



Tärkeää olisi nyt etsiä keinoja, miten tämä vaikenemisen kulttuuri saataisiin hävitetyksi. Metoo-kampanja ja elokuva-alan naisten ulostulo ovat tässä hyvä alku. Suomessa on voitava kertoa huonosta kohtelusta ilman pelkoa joutumisesta vielä pahempaan kurimukseen.



Markku Kumpunen

