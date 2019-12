Pääkirjoitus: Ministereiden vaihtoviikot voivat jatkua

Sunnuntaina alkanut ja maanantaina jatkunut hallituksen uudistuminen on vauhdikasta. Kun vaalien jälkeen hallituksen tärkeimpiä pestejä hallinnoivat Antti Rinne (sd.) ja Mika Lintilä (kesk.), keskiviikko nostaa pääministeriksi Sanna Marinin (sd.) ja valtiovarainministeriksi Katri Kulmunin (kesk.).

Marinin nousun pääministeriksi sinetöi SDP:n puoluevaltuusto sunnuntaina. Demarit toivoi Marinin avulla uutta ja raikasta alkua. Sitä eivät asiantuntijat, politiikan kommentaattorit ja monet sosiaalisen median lausuntoautomaatit suoneet. Rinteen palkitseminen eduskunnan varapuhemiehen pestillä ja Sirpa Paateron palauttaminen kuntaministeriksi leimattiin huonosti harkituiksi teoiksi.

Maanantaina keskustan puoluehallitus nosti Kulmunin Lintilän tilalle valtiovarainministeriksi. Puoluehallitus oli kumileimasin, sillä Kulmuni itse kätilöi ministeriratkaisut. Tuore puheenjohtaja haluaa soittaa ensiviulua myös hallituksessa.

Poliittisen kriisin pitäisi olla nyt takana, mutta tuskin on. Ulkoministeriön virkamiesten julkiset syytteet viikonlopun aikana olivat niin raskauttavia, että Pekka Haaviston (vihr.) asema ministerinä on hutera. Virkamiehet kertoivat, että luottamus Haavistoon on heikkoa. Onko Suomella varaa tilanteeseen, jossa ulkoministeriössä kyräillään ja kyttäillään, kun arvaamaton maailmanmeno vaatisi ministeriöltä poikkeuksellista vakautta?

Vihreät kertoi maanantaina ryhmäkokouksensa jälkeen jatkavansa nykyisillä ministereillä. Puolueella ei ollut halukkuutta hyllyttää Haavistoa. Haavisto säilytti paikkansa, koska oma puolue luottaa ministeriin. Kokonaan toinen asia on, nauttiiko Haavisto muiden puolueiden luottamusta. Muidenkin luottamuksella on merkitystä, kuten Antti Rinne voi todistaa.