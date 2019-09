Pääkirjoitus: Kansa halliin, kiekko maaliin

Viimeinen harjoituspeli on takana. Runsaan viikon päästä Jukurit aloittaa tosipelit jääkiekon SM-liigassa. Puolen vuoden ja 60 pelin jälkeen tiedetään, pääseekö mikkeliläisjoukkue ensi kertaa mukaan myös liigan jatkopeleihin.

Neljännellä liigakaudella paineet ja odotukset playoffeista ovat taas vähän suuremmat kuin ennen.

Jukurit pelaa sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla, mikä rajaa mahdollisuuksia huipputähtien hankintaan. Kasassa on kuitenkin kiinnostava ja yllätysvalmis ryhmä. Menestyskään ei olisi ihme, etenkin kun organisaation osaaminen ja ammattimaisuus näyttävät taas kasvaneen.

Pärjääminen toki edellyttää sitä, että tehdyt hankinnat lunastavat odotukset.

Taustayhtiö Jukurit HC julkisti muutama päivä sitten viime kauden tuloksensa. Edelliskauden tappiollinen tulos parani roimasti ja nousi selvästi voitolliseksi. Tämä oli kelpo saavutus, kun ottaa huomioon, että yleisötavoite jäi lopulta kauas eikä paikkaa jatkopeleihin tullut.

Mikkeli on perinteikäs urheilukaupunki. Jukureista on tullut osa kaupungin identiteettiä. Yksittäiset pelit ratkeavat kaukalossa, mutta pitkän päälle menestyksellä ja taloudellisilla resursseilla on selkeä yhteys.

Kannattaa muistaa, että Mikkeli on liigakartalla yksi pienimmistä talousalueista. Joukkueen ympärillä ei pyöri miljonäärimesenaatteja tai konserniyhtiöitä, joiden lompakolla voisi tehdä vuodesta toiseen kovia tappiota.

Pelaajabudjetin pysyvä kasvattaminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa ja liiketoiminnan kestävää kasvattamista. Jukureiden menestys edellyttää sitä, että katsojat löytävät hallille ja alueen yritykset haluavat hyödyntää joukkuetta markkinoinnissaan.