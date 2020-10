Pääkirjoitus: Palveluissa muoto ei ole lopulta tärkeää – Julkisten palveluiden pitääkin muuttua ja kehittyä

Keskiviikon Länsi-Savossa kerroimme, että pelastuslaitos suunnittelee palomiesten viemistä ensihoitajien työpariksi ambulansseihin Etelä-Savon maaseutukunnissa. Tavoitteena on hälytysvalmiuden parantaminen.

Keskiviikkona kerroimme, että Pieksämäellä poliisin lupapalvelun palveluaika lyhenee. Poliisipartiot sentään säilyvät, eikä päivystyspaikkaa siirretä Varkauteen, kuten kaavailtiin.

Sunnuntain lehdessä oli iso juttu siitä, kuinka maakunnan viimeinenkin postikonttori Mikkelissä sulkeutuu ensi viikolla.

Jokainen näistä uutisista kertoo pohjimmiltaan samasta asiasta. Kaikki yhteiskunnan peruspalvelut ovat muutoksessa. Mitään niistä ei voi enää ottaa itsestään selvyytenä.

Taustalla muutoksessa vaikuttaa kaksi ajuria. Toinen on väen keskittyminen isoihin keskuksiin, toinen digitalisaatiovetoinen tehokkuusajattelu. Megatrendejä voi yrittää muuttaa. Hedelmällisempää taitaa olla aktiivinen sopeutuminen.

Palomiesten sijoittaminen ambulansseihin on hyvä esimerkki siitä, että ennakkoluulottomalla kokeilemisella ja innovoinnilla voidaan yrittää pitää harveneva verkko palvelukykyisenä.

Poliisin palveluista iso osa on siirtynyt verkkoon. Passi- ja ajokorttiasiat voi hoitaa kätevästi kotoa, silloin kun itselle sopii – jos on laitteet, yhteydet ja osaamista. Hälytystoimintaa ja poliisipartioita taas ei voi korvata nettipalvelulla: fyysistä läsnäoloa ja näkyvyyttä tarvitaan myös ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Postissa tällä vuosituhannella tapahtuneet muutokset kertovat kahdenlaista viestiä. Pakettipuolella siirtyminen asiamiespisteisiin ja pakettiautomaatteihin on parantanut palveluita suurelle enemmistölle. Kirjepostissa palvelutaso taas on romahtanut: markkinan muutos on ollut nopeampi kuin postin kyky uudistua.

Ihminen on mukavuudenhaluinen eläin. Kaikki muutokset ovat ikäviä. Kun peruspalveluita ajatellaan, kaikkia muutoksia pitäisi silti oikeastaan tervehtiä kiitoksella. Elämä on opettanut, että vain sellaiset palvelut säilyvät, jotka pystyvät muuttumaan.

Tämä muuten koskee myös sotea.