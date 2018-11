Pääkirjoitus: Lääkärin ja potilaan luottamussuhdetta ei saa tärvellä

Lääkärin ja potilaan luottamussuhde on hyvin ainutlaatuinen. Potilas voi hakeutua hoitoon pelkäämättä, että hänen henkilökohtaiset asiansa leviävät ulkopuolisten tietoon. Salassapitovelvollisuuteen on joitakin poikkeuksia, jotka liittyvät esimerkiksi lapsiin kohdistuviin seksuaali- ja väkivaltarikoksiin tai ajokortin hakijan terveydentilaan. Niissä lääkärin velvollisuus on ilmoittaa asiasta viranomaisille.

Viranomaisten mielestä nykyiset poikkeukset eivät ole riittäviä. Helsingin Sanomien (6.11.) mukaan sisäministeriö haluaa laajentaa poliisin pääsyä potilastietoihin. Samalla lääkäreille tulisi velvoite ilmoittaa potilastietoja oma-aloitteisesti vakavien rikosten ehkäisemiseksi. Poliisin tavoitteena on näin parantaa turvallisuutta tunnistamalla jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi terroritekoa suunnittelevat mielenterveyspotilaat, puuttua perheväkivaltatapauksiin ja helpottaa omaa tutkintaansa.

Lääkärikunta vastustaa esitystä. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki pelkää sen murentavan potilaan ja lääkärin välistä luottamusta eikä ole siinä väärässä. Jos potilailla on syytä pelätä tietojensa vuotavan, niin he eivät välttämättä enää hakeudu hoitoon lainkaan eivätkä uskalla kertoa avoimesti ongelmistaan. Tällöin, esimerkiksi perheväkivaltatapauksisissa, muutos kääntyisi itseään vastaan. Lääkärin sijasta apua saatetaan silloin hakea muualta, jolloin puoskaroinnin riski kasvaa.

Rikosten estäminen on hyvä tavoite, mutta luottamussuhdetta ei pidä liiaksi horjuttaa. Vaitiolovelvollisuus suojaa lääkäreitäkin, sillä ammattietiikkaan kuuluu hoitaa kaikkia ihmisiä, rikollisiakin.

